DEA declara «objetivo prioritario» investigación a Petro por presuntos nexos con narcos; Colombia rechaza señalamientos

Un reporte de Associated Press reveló que el presidente Gustavo Petro habría sido incluido como “objetivo prioritario” por la DEA, en medio de investigaciones adelantadas por fiscales federales en Nueva York sobre supuestos vínculos con redes de narcotráfico.
Según el informe, basado en fuentes anónimas y registros revisados por la agencia, el mandatario habría aparecido en varias indagaciones desde 2022, algunas sustentadas en testimonios de informantes confidenciales. Entre las hipótesis analizadas se mencionan posibles contactos con el Cártel de Sinaloa y un presunto uso de la política de “paz total” para favorecer a narcotraficantes, así como supuestos esquemas de tráfico de drogas a través de puertos colombianos.
Y es que según The New York Times, Petro estaría siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales en Estados Unidos. Se trata, específicamente, de las oficinas en Manhattan y Brooklyn, que habrían activado equipos especializados en delitos de tráfico internacional de drogas.
Gobierno colombiano desestima acusaciones
Tras la publicación, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que pidió cautela frente a la información y aseguró que no existe ninguna determinación formal por parte de autoridades competentes en Estados Unidos.
“El reporte debe leerse en su contexto completo y con la precaución que ameritan versiones no verificadas”, señala el documento. Además, enfatiza que “ninguna autoridad ha emitido notificación o conclusión formal” y que las insinuaciones “carecen de base legal o fáctica”.
En su pronunciamiento, la embajada también defendió la trayectoria del presidente Petro, destacando que ha mantenido una postura “consistente” contra la criminalidad, incluso durante su vida en el exilio. Asimismo, reiteró el compromiso de Colombia con el Estado de derecho y la cooperación internacional.