¿Salida masiva de extranjeros? El efecto contable que engaña al mercado de TES en abril

El mercado de títulos de deuda pública en Colombia (TES) registró movimientos inusuales durante el mes de abril, marcados por una aparente salida masiva de capitales extranjeros que, según los analistas, esconde una realidad contable distinta.
El mes pasado, el saldo total de estos papeles registró una variación marginal, pero con una recomposición relevante entre tenedores de acuerdo con Acciones & Valores. El saldo se ubicó en $749,52 billones, con un aumento mensual de $1,58 billones (0,21 %).
Mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se consolidaron como los mayores compradores, el cierre de operaciones de liquidez del Gobierno generó una reducción técnica en el saldo de los inversionistas foráneos, según Casa de Bolsa.
De acuerdo con reportes del Ministerio de Hacienda, las AFP fueron los principales compradores netos de TES en abril, con una acumulación de $5,2 billones. Este grupo concentró sus adquisiciones en títulos denominados en pesos ($3,4 billones) y en UVR ($1,8 billones), alcanzando una participación total del 29,94 % en el mercado.
En segundo lugar se ubicaron los bancos comerciales, que compraron de forma neta $5,11 billones, seguidos por las carteras colectivas con $4,21 billones.
En la otra cara de la moneda, los fondos de capital extranjero figuraron como los mayores vendedores netos, con una desinversión registrada de $13,05 billones. El segundo mayor vendedor fue el propio Ministerio de Hacienda, con $3,3 billones, producto de las operaciones de manejo de deuda.
El «espejismo» de las ventas extranjeras
Un informe del Banco de Bogotá señaló que la magnitud de las ventas de los extranjeros en abril tiene una explicación técnica fundamental: el cierre del Total Return Swap (TRS).
Esta operación, utilizada por el Gobierno en 2025 para obtener liquidez, implica que Hacienda gira recursos a los bancos y estos, a su vez, devuelven el colateral (compuesto por TES y TCO) a la Nación. Una vez recibido, el Gobierno extingue ese colateral del saldo de la deuda.
El análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas de la entidad destaca que, de los $13,1 billones que salieron del portafolio de los extranjeros en abril, $11,4 billones corresponden exclusivamente a las operaciones del TRS.
Al aislar este efecto, la venta neta efectiva de los extranjeros fue de apenas $1,7 billones, una cifra significativamente menor a la reportada inicialmente.
Este fenómeno no es nuevo. En marzo, el efecto del TRS ya había generado una reducción del saldo de TES por $9,5 billones. En ese mes, aunque los extranjeros registraron una caída neta en sus tenencias de $6,5 billones, el Banco de Bogotá calcula que, en realidad, realizaron compras netas cercanas a los $3 billones si se descuenta el efecto contable de la operación.
De hecho, en lo corrido del año con corte a abril, se evidencia una fuerte acumulación de deuda colombiana por parte de agentes externos y fondos locales. Las tenencias de los fondos de pensiones han aumentado en $17,7 billones y los inversionistas extranjeros han realizado compras netas en el mercado de contado (spot) por $11,4 billones.
Sin embargo, el Banco de Bogotá advierte que si se suma la exposición de los extranjeros a través del mercado de futuros (NDF), la cual ha crecido en $9,4 billones este año, estos agentes superarían a las AFP como los principales acumuladores de TES en 2026.
Actualmente, el saldo promedio de los extranjeros en el mercado NDF ronda los $40 billones, una cifra superior a los $4 billones observados entre 2014 y 2022.
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