La decisión del Banco de la República que puede cambiar su dinero en 2026 

Lo que ocurra con su dinero en 2026 podría no depender solo de cuánto gana o cuánto ahorra, sino de una decisión que se tomará en cuestión de horas. Para millones de colombianos, desde quienes tienen créditos hasta quienes buscan rentabilizar sus ahorros, hay un factor que empieza a mover silenciosamente el valor de su dinero: la tasa de interés.
Este martes 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá para definir el rumbo de ese indicador clave, que en la práctica determina cuánto cuesta endeudarse y cuánto se puede ganar al ahorrar.
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No es una decisión técnica aislada: su impacto se traduce directamente en cuotas más altas, rendimientos más atractivos o cambios en la forma en que los hogares administran sus finanzas.
En términos simples, las tasas de interés son el precio del dinero en la economía. Cuando el Banco de la República las ajusta, todo el sistema financiero reacciona: suben o bajan los intereses de créditos, tarjetas y productos de ahorro, afectando de forma directa el bolsillo de los colombianos.
La decisión que redefine el costo del dinero de los colombianos
El punto de partida ya marca un cambio relevante. En enero de 2026, el Banco de la República sorprendió al mercado al aumentar su tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola al 10,25 %, rompiendo así con la tendencia de reducciones graduales que se venía registrando en la segunda mitad de 2025.
Ese giro encendió las alertas en el sistema financiero y modificó las expectativas de analistas e inversionistas. De acuerdo con una encuesta de Anif realizada entre 22 expertos, el consenso apunta a un nuevo incremento en la reunión de marzo: 12 analistas proyectan un alza de 100 puntos básicos o más, lo que llevaría la tasa al 11,25 %, mientras que 8 anticipan un aumento de 75 puntos básicos, hasta el 11 %.
Por qué el Banco de la República sigue subiendo tasas de interés
Detrás de esta decisión hay un contexto macroeconómico complejo. Aunque la inflación ha mostrado señales de moderación, sigue lejos del objetivo del Banco de la República. En febrero se ubicó en 5,29 %, mientras que la inflación de servicios ronda el 6,45 %, reflejando presiones persistentes en la economía.
A esto se suma el impacto del aumento del salario mínimo del 23 %, que continúa trasladándose a los precios, y un hecho estructural preocupante: Colombia acumula cinco años consecutivos sin cumplir la meta de inflación.
El propio gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha advertido que el país enfrenta una situación atípica, en la que debe subir tasas mientras otras economías comienzan a reducirlas.
Cómo impacta la decisión de tasas de interés en el bolsillo de los colombianos
De acuerdo con un análisis de expertos de Mejor CDT, para el ciudadano, el efecto es directo. La tasa de referencia funciona como el “precio del dinero” en la economía. Cuando sube, las entidades financieras ajustan al alza tanto los intereses de los créditos como las tasas de ahorro.
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Esto significa que quienes tienen tarjetas de crédito, créditos de consumo o préstamos con tasa variable podrían enfrentar cuotas más altas en los próximos meses.
Pero el impacto no es únicamente negativo. Para quienes tienen capacidad de ahorro, este entorno abre oportunidades. Tras la última subida, las tasas de los CDT superaron el 12 % efectivo anual, niveles que no se registraban desde la pospandemia.
“Independientemente de la decisión que tome mañana (martes 31 de marzo) el Banco de la República, lo que los colombianos deben tener claro es que ya estamos en un entorno de tasas históricamente altas. Las tasas de los CDT reaccionaron con fuerza tras la última subida, alcanzando niveles superiores al 12 % E.A., especialmente en plazos superiores a un año. Intentar anticipar el movimiento exacto puede ser menos relevante que aprovechar los niveles actuales para proteger el patrimonio”, destaca Omar Casas, General Manager de MejorCDT Colombia.
El contexto actual refuerza el atractivo de estos instrumentos. La inflación sigue erosionando el poder adquisitivo: solo en enero, el costo de vida aumentó un 1,18 %, lo que implica que el dinero sin invertir pierde valor rápidamente.
Además, el país se encamina hacia un periodo de incertidumbre política, con elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo. Este entorno ha llevado a que el 46 % de los colombianos se declare más cauteloso al momento de invertir, según el Índice de Arrepentimiento Financiero.
En este escenario, los CDT aparecen como una alternativa para obtener rentabilidad real positiva, es decir, rendimientos que superan la inflación.
Más allá de elegir un producto, los expertos señalan que la clave está en la estrategia. Tras las recientes subidas, los bancos han mostrado una mayor disposición a ofrecer mejores tasas en plazos largos, generando diferencias importantes frente a los plazos cortos.
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“Una estrategia clave en este momento es diversificar: mantener una parte de la inversión en el corto plazo para tener flexibilidad y liquidez, y otra en el largo plazo para asegurar rendimientos atractivos que pueden superar el 12 % E.A. Quedarse esperando a que las tasas sigan subiendo para obtener la mejor rentabilidad no siempre es la mejor decisión; lo importante es actuar con la información disponible y comparar las opciones del mercado en tiempo real”, señala Casas.