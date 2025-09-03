Declaración de renta en Colombia: cómo sacarle provecho para planificar sus finanzas

Los vencimientos para que las personas naturales presenten la declaración de renta siguen corriendo y el calendario se extenderá hasta el 24 de octubre.
Aunque para muchos este es un trámite indeseable, adelantarlo puede convertirse en una buena oportunidad para hacer un diagnóstico sobre sus finanzas personales y sacar provecho de esta obligación.
Según la DIAN, en 2024 más de 6,1 millones de colombianos cumplieron con esta obligación y se espera que este año la cifra aumente. Pero más allá de la obligatoriedad, la preparación para la declaración exige revisar ingresos, gastos, inversiones y deudas: justo lo que recomiendan los expertos para cuidar la salud financiera.
En primer lugar, organizar la documentación necesaria para presentar la declaración de renta, como reunir certificados de ingresos, extractos bancarios y soportes de inversiones, es también el primer paso para obtener una radiografía precisa sobre su situación económica.
Una vez recopiladas todas las facturas y documentos de soporte puede determinar los ingresos brutos obtenidos durante el año fiscal y restar las deducciones permitidas. Existe la posibilidad de que, una vez realizado este paso, le quede saldo a favor que puede ser devuelto a su cuenta o abonado para la declaración de renta del año siguiente.
Así puede mejorar la salud financiera con la declaración de renta
Haciendo este ejercicio, se pueden detectar gastos a optimizar o reducir, de los que tal vez usted probablemente no era consciente.
Así mismo, es posible evaluar si los ahorros se encuentran alojados en los productos financieros más rentables o convenientes.
Toda esta información le servirá para tomar decisiones más acertadas con información real sobre su comportamiento financiero, trazando metas en las que pueda aprovechar todas las herramientas y beneficios existentes.
Y, si bien existen diferentes herramientas que le permiten realizar su declaración de renta de manera individual, incluso directamente en la plataforma de la DIAN, puede ser recomendable que tenga el apoyo de un contador profesional, ya que esta persona puede reconocer deducciones, beneficios tributarios o inconsistencias que usted no.
Por ello, consultar a un contador puede hacer la diferencia, sobre todo si es la primera vez que realiza este trámite.
Ahora bien, lo más importante a la hora de cumplir con esta obligación y proteger su salud financiera es conocer la fecha límite en que cada persona debe presentarla, ya que esta fecha varía dependiendo de cuáles son los dos últimos dígitos de su NIT.
Recuerde que declarar tarde, aunque sea por un día, genera una multa automática que empieza en los $498.000.
De otro lado, si tiene dudas sobre si debe realizar la declaración de renta, revise si cumple con al menos una de las siguientes condiciones determinadas para el año gravable 2024, que son:
- Haber tenido un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000).
- Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000).
- Consumos con tarjeta de crédito, compras o consignaciones bancarias por más de 1.400 UVT ($65.891.000).
- Haber sido responsables del IVA al 31 de diciembre de 2024.
Finalmente, tenga en cuenta que la declaración de renta es más que un requisito. Es un momento perfecto para organizar, revisar y proyectar sus finanzas. Con la preparación adecuada, este proceso puede dejar de ser solo una obligación y convertirse en una cita anual con sus finanzas personales.