DIAN sanciona con importante multa por esta práctica común al presentar la declaración de renta

La DIAN ha mencionado en reiteradas ocasiones que los responsables de hacer la declaración de renta deben estar muy atentos a la información que presentan para evitar errores o inducir a errores a la institución encargada de recaudar impuestos.
Los primeros vencimientos para presentar este compromiso empezaron a vencerse desde el pasado 12 de agosto y se mantienen por los próximos tres meses.
Según la DIAN, una de las faltas más comunes al momento de presentar la declaración de renta en Colombia tiene que ver con la declaración sugerida que envía la entidad.
Para este caso, esa declaración sugerida es solo una propuesta y no se puede presentar sin antes revisarla y validarla, esto toda vez que la responsabilidad de la veracidad y exactitud de la información recae completamente en el contribuyente.
Esto último teniendo que la declaración de renta en Colombia sugerida se basa en la información que terceros, que puede contener errores por lo que solo la persona puede conocer su propia realidad financiera.
¿Qué errores se pueden cometer con la declaración de renta sugerida?
- Inconsistencias y omisiones: La declaración sugerida puede no incluir información importante como la venta de vehículos o viviendas, ingresos no reportados, o deducciones y beneficios tributarios
- Riesgo de fiscalización: Presentar una declaración con inconsistencias aumenta la probabilidad de que la DIAN inicie un proceso de fiscalización
Por lo tanto, la DIAN recomienda a los contribuyentes que utilicen la declaración sugerida como un punto de partida, pero que la revisen y ajusten con base en su realidad económica y sus propios documentos.
¿De cuánto es la multa por presentar información errada en la declaración de renta?
- Si la corrección es voluntaria la sanción es del 10 % del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor
- Si la corrección es después de un requerimiento de la DIAN, la sanción se incrementa al 20 %
Recuerda la DIAN que, en los casos más graves, si el error en la declaración de renta se origina por la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, la sanción puede ser del 200 %.