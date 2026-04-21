La venta de Kokoriko a la firma Inversiones KKO se convirtió la movida empresarial más importante del sector de restaurantes en Colombia en lo corrido de 2026 y fue un grupo de empresarios quienes concretaron el negocio por una de las cadenas de pollos más famosas en el país.
Valora Analitik conoció el nombre de uno de ellos, que es quien aparece como fundador ante la Cámara de Comercio de Medellín, pero que es solo uno de quienes dieron su respaldo para quedarse con la reconocida firma.
Según datos de registros mercantiles, se trata de Martín Nova y su historial en el sector privado no es menor. El ejecutivo -que es administrador de empresas y tiene un MBA en la Kellogg School of Management- fue gerente de Cuenta Retail Services en Nielsen entre 2001 y 2008.
Posteriormente, fungió como vicepresidente de mercadeo (CMO) del Grupo Éxito y también como gerente general del concesionario de carros, Sanautos. Al mismo tiempo, ha sido autor de varios libros.
Detalles del fondo de inversión que se quedó con Kokoriko y cómo se concretó la operación
La operación por Kokoriko se comenzó a gestar -al menos en los registros mercantiles- a finales de agosto de 2025, con la creación de la compañía Inversiones KKO, que fue el vehículo mediante el cual se adquirió la cadena de pollos y que tuvo un capital autorizado de $1 millón.
Posteriormente, apenas iniciando septiembre, el empresario confirmó a la Cámara de Comercio de Medellín que él poseía el 100 % de las acciones de esta firma. Y, el 25 de diciembre de ese mismo año, en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se dejó claro que era el accionista fundador, aunque -al ser una SAS- hay más personas detrás de este millonario negocio.
Apenas seis días después, en plena celebración de año nuevo, se hizo oficial la adquisición de Kokoriko por parte de Inversiones KKO. Así lo muestra una carta enviada por Luz Fanny González, representante legal de Avesco, que es la razón social de la reconocida marca de restaurantes.
En la misiva, la directiva detalló que, desde el 31 de diciembre, la firma creada en Medellín en 2025 “ejerce un control (…) ya que es titular del 100 % del capital suscrito y en circulación de esta”.
Al tiempo, informó que, con este cambio, la compañía salía del Grupo IGA -el mismo que tenía Mimo’s antes de que fuera comprado por el Grupo Gilinski y que hoy mantiene a Andrés Carne de Res– para pasar a manos del empresario paisa que se quedó con Kokoriko.
Con esta adquisición y la de otra filial llamada Avinco, un grupo de empresario se quedó con una de las marcas más reconocidas en el comercio colombiano, al punto que vende más de 1,3 millones de pollos al año, según ha dicho su CEO, Eliseo Herrera.
Eso sí, los documentos de cámara de comercio también detallan que, en enero, este último dejó de ser representante legal de Avesco, cargo que pasó a ocupar la ya mencionada Luz Fanny González.