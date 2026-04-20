Kokoriko cambia de dueño: la cadena pasa a manos del fondo colombiano KKO

La cadena de restaurantes Kokoriko tiene nuevos propietarios, la compañía fue adquirida recientemente por KKO, un fondo de inversión colombiano.
Con esta transacción, Kokoriko sale del Grupo Empresarial IGA —el conglomerado que también agrupa a Andrés Carne de Res— tras aproximadamente nueve años bajo esa estructura.
La operación se conoce pocas semanas después del fallecimiento de Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, quien murió el 21 de marzo de 2026 a los 91 años.
Aunque desde hacía años no estaba al frente de la cadena, Robayo se mantenía como socio y era considerado un referente del sector gastronómico nacional. El empresario fue uno de los principales responsables de la masificación del pollo asado en Colombia, con una marca que hoy cuenta con más de medio siglo de historia y presencia en al menos 18 ciudades del país.
La vinculación de Kokoriko al Grupo IGA se consolidó en 2017, cuando IGA se integró con el Grupo Conboca, que manejaba activos como Kokoriko y Helados Mimo’s.
A su vez, esa alianza había surgido en 2016, cuando los Robayo se unieron a Andrés Jaramillo, fundador de Andrés Carne de Res, para conformar la nueva estructura empresarial.
A inicio de 2025, Kokoriko contaba con 79 puntos de venta en 18 ciudades del país y proyectaba ingresos cercanos a los $170.000 millones. La cadena había registrado un crecimiento superior al 8 % en ventas frente al año anterior, en un mercado donde el consumo de pollo también subió más de 11 %.
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