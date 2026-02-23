Grupo Nutresa reveló que espera la compra de Mimo’s en el primer trimestre de 2026, al tiempo que está acelerando su estrategia de reingreso al mercado venezolano tras el cambio de mandato en ese país con la salida de Nicolás Maduro del poder.
Ambos movimientos hacen parte de la hoja de ruta de crecimiento que el conglomerado alimentario colombiano trazó para el año en curso, según lo manifestaron sus directivos durante la presentación de resultados financieros de 2025.
Compra de Mimo’s y refuerzo del negocio de helados
En el primer caso, la multilatina concretaría una de sus principales movidas empresariales del año pasado, cuando confirmó la adquisición de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos, empresa que produce y comercializa bajo la marca Mimo’s por unos $50.000 millones
El plan apunta a reforzar su división de helados, que hoy ya cuenta con productos reconocidos como Crem Helado, Bocatto, Polet y Aloha, pero que, consolidados, son la segunda línea con menores ingresos.
De hecho, según su reporte del 2025, este rubro le generó a Nutresa ventas por $858.000 millones, es decir, poco más del 4 % del total de $20,6 billones logrados el año pasado.
En ese sentido, Nutresa buscará posicionarse aún más en este segmento de alimentos, tras la compra de Mimo’s al Grupo IGA, del cual también hacen parte marcas como Andrés Carne de Res y Kokoriko.
Expansión de Nutresa a Venezuela, en el radar
De otro lado, Andrés Bernal, vicepresidente de finanzas corporativas de Nutresa, dijo que, desde el 3 de enero, cuando se dio la salida del poder de Nicolás Maduro, han intensificado su trabajo de prospección en el mercado venezolano, desplegando equipos en terreno y sosteniendo conversaciones con actores locales para identificar vías de exportación.
Así mismo, destacó que cuenta con plantas ubicadas en zonas cercanas a la frontera con Venezuela, lo que facilitaría la operación logística. Eso sí, reconoció que, el año pasado, las ventas al país vecino representaron apenas US$14 millones.
A pesar de lo anterior, Nutresa ve con buenos ojos el mercado venezolano, sobre todo porque, en el pasado, llegó a representar entre 20 % y 30 % de sus ventas y prevé que en un horizonte de tres a cinco años ese país retome los niveles de PIB per cápita que registraba hace 15 o 20 años.
Lo anterior se suma a lo dicho hace unas semanas por Jaime Gilinski a Bloomberg, cuando afirmó que su objetivo es “inundar Venezuela lo antes posible con productos de Nutresa”, mientras que su hijo, Gabriel, añadió que la aceleración en ese país “será realmente rápida”.
Crecimiento rentable y entrega de dividendos
Ahora bien, Grupo Nutresa también se refirió a fusiones y adquisiciones para este año, indicando que mantiene una evaluación permanente de oportunidades, con un enfoque cauteloso y selectivo que excluye cualquier incremento en su nivel de apalancamiento.
Eso sí, más allá de Mimo’s, confirmó que no contempla movidas de gran envergadura, aunque continuará evaluando oportunidades tanto en los mercados donde ya opera como, potencialmente, en Venezuela, priorizando operaciones con sinergias claramente identificadas.
En cuanto a proyecciones generales, la empresa espera continuar ganando participación de mercado en los distintos territorios donde opera e incrementar sus exportaciones, con especial énfasis hacia los Estados Unidos.
De otro lado, a partir de 2026, la política de la compañía será retomar la distribución de dividendos, con un rango establecido entre 20 % y 30 % del Ebitda, luego de que en 2025 no se distribuyeran utilidades por primera vez tras el registro de ganancias.