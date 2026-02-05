Nutresa acelera ofensiva comercial para volver a Venezuela: va por US$1.000 millones en ventas

El medio financiero Bloomberg reveló una entrevista con Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa —la mayor productora de alimentos empacados de América Latina— en la que detalla la estrategia de la compañía tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha reconfigurado las perspectivas de negocios entre Colombia y su vecino.
Según Gilinski, la operación que sacudió a Venezuela abrió una oportunidad para posicionar rápidamente los productos de Nutresa —entre ellos chocolates, galletas, helados y café— en un mercado que la empresa ya conoce bien y en el que históricamente ha mantenido presencia.
“El objetivo: inundar Venezuela lo antes posible con productos de Nutresa”, citó Bloomberg.
La estrategia de Nutresa en Venezuela
Un mes después de la captura, la empresa ya habría comprado cerca de US$500.000 en Venezuela, con el fin de repatriar utilidades y proteger sus ingresos, aprovechando los mayores flujos de divisas derivados de la reactivación del comercio petrolero impulsada por Estados Unidos.
Esto representa un movimiento significativo en un país históricamente marcado por la escasez de dólares, una limitación que suele afectar incluso a multinacionales con presencia en el mercado.
La renovada oferta de divisas llevó a Gilinski a autorizar la triplicación de las exportaciones mensuales, que en febrero alcanzaron aproximadamente US$3 millones.
“La aceleración en Venezuela será realmente rápida”, afirmó Gabriel Gilinski desde Medellín, sede de Nutresa.
El empresario explicó que la compañía no necesita construir nuevas plantas para expandirse: basta con aumentar la producción existente y exportar por carretera, lo que genera márgenes atractivos.
Mientras varias empresas extranjeras —desde petroleras hasta cementeras— buscan reactivar operaciones en Venezuela, Nutresa apuesta por abastecer rápidamente a los consumidores con productos de bajo costo, muchos de ellos por debajo de un dólar.
Las expectativas de venta
Gilinski destacó que Nutresa parte con ventaja porque sus marcas ya son reconocidas en el país y mantiene una presencia, aunque pequeña. Además, sus plantas operan apenas al 60 % de su capacidad, lo que permite escalar producción con rapidez.
La planta más reciente está ubicada en Santa Marta, a pocas horas por carretera de la frontera venezolana.
“Vender en Venezuela para nosotros es como ir de Texas a Luisiana”, señaló. “Mientras podamos cobrar, podemos enviar entre 50 y 100 veces más productos que actualmente”.
Gilinski y su padre de 68 años, atraviesan además un momento de éxito corporativo tras culminar el año pasado la adquisición de Nutresa, una operación que planearon conjuntamente.
El entusiasmo por Venezuela se apoya también en la historia comercial de la empresa en ese país, que en su mejor momento llegó a representar el 20 % de los ingresos totales del grupo.
“Si hoy vendemos más de US$3.000 millones en Colombia, deberíamos poder vender al menos US$1.000 millones en Venezuela en el futuro”, afirmó el director ejecutivo.
