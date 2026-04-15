Déficit fiscal de Colombia comenzó 2026 con el peor registro en 22 años; CARF advierte aumento de deuda pública

El déficit fiscal de Colombia superó los $33,4 billones en los dos primeros meses de 2026, lo que significa que la diferencia entre ingresos y gastos públicos equivale al 1,7 % del PIB, el valor más alto para este periodo desde el inicio de la serie en 2004.
El indicador no solo superó el registro de 2025 para el acumulado de enero y febrero (-1,6 %), uno de los años más críticos en las finanzas públicas, sino que también fue superior al de estos meses en 2021 durante la pospandemia (-1,3 %).
“Cuando parece que tocamos fondo, el desbalance empeora”, dijo el investigador y profesor de la Universidad Eafit, Diego Montañez Herrera.
La publicación del balance fiscal tiene lugar cada mes en la tercera semana y sale con un rezago de 45 días. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no publicó los datos correspondientes a enero sino hasta este miércoles, cuando ya se habían acumulado con los de febrero.
El aumento del déficit se explica por ingresos acumulados de $51,5 billones, un 10 % más que el año anterior ($46,8 billones), y por gastos de más de $85 billones, que crecieron en un 10,7 % frente al periodo previo ($76,7 billones).
La brecha es más notoria cuando se revisan las cifras en relación con el PIB, con un ingreso del 2,6 % y un gasto del 4,3 %, proporciones superiores a las registradas el año pasado.
CARF advierte deterioro en el déficit primario
El informe de seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) destacó un aumento del 11,4 % en los ingresos tributarios a febrero de 2026 frente a 2025 (se ubicó en $55,2 billones brutos), lo cual fue descrito por el organismo como una dinámica favorable, a pesar de que la cifra se ubicó por debajo de la meta de la DIAN, consistente con el Plan Financiero de 2026.
Respecto al gasto, el comité señaló una concentración en los rubros de funcionamiento (1,9 % del PIB) e intereses (0,8 % del PIB). Así, el gasto primario fue superior al observado el año anterior, al pasar del 1,8 % del PIB al 2,1 %.
El organismo también resaltó que el déficit primario (que excluye el gasto de intereses) fue del -0,8 % del PIB y se deterioró respecto a enero, mientras que la deuda neta aumentó al 59,4 % del PIB, esto es dos puntos porcentuales más, principalmente por las colocaciones internas.
Además, aseguró que la financiación de corto plazo (TCO) continuó perdiendo participación en la financiación interna en febrero, al pasar del 19 % al 18,7 % en un mes, aunque sigue en máximos históricos, pues el promedio de los últimos cuatro años es del 11,7 %.
El CARF incluso insistió en que los costos de financiamiento del Gobierno por la colocación de títulos en el mercado se mantienen elevados entre 12,8 % y 14 % en prácticamente todas las referencias, aunque se observaron reducciones respecto a febrero en los títulos de plazos más largos.
En consecuencia, la posición de liquidez en pesos se mantiene débil, de acuerdo con el organismo. Con corte al 31 de marzo, la caja se ubicó en $7 billones, $400.000 millones más que en febrero de 2026; así, los niveles de saldos del Tesoro se mantienen por debajo del mínimo histórico, mientras que el portafolio de TES de la Nación aumentó en $1,4 billones.
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