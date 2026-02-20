Definen qué pasará con el pasaporte viejo y cuándo entrará en vigor el nuevo documento

Recientemente, el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo formato que tendrá el pasaporte colombiano. Durante una intervención pública, el mandatario mostró el diseño del documento que reemplazará al que actualmente se expide en las oficinas de la Cancillería.
El pasaporte es el principal documento de identificación internacional de los ciudadanos colombianos. Su función no solo consiste en permitir el ingreso a otros países, sino también en acreditar la nacionalidad ante autoridades migratorias extranjeras. Además, cumple un papel esencial en los sistemas de control migratorio y seguridad internacional, razón por la cual su porte y conservación son responsabilidad directa del titular.
La Cancillería informó que la entrada en vigor del nuevo pasaporte está prevista para el próximo 1 de abril. A partir de esa fecha, quienes realicen el trámite recibirán el documento con un diseño actualizado y con mayores medidas de seguridad, de acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad.
¿Perderá vigencia el pasaporte actual ante el nuevo documento?
Uno de los principales interrogantes entre los ciudadanos ha sido si el pasaporte vigente perderá validez cuando empiece a expedirse el nuevo modelo.
La Cancillería aclaró que el documento actual no dejará de ser válido con la implementación del nuevo formato. Los pasaportes expedidos y reclamados antes de la fecha de entrada en funcionamiento del nuevo sistema conservarán su vigencia hasta la fecha de vencimiento que aparece impresa en cada libreta. En consecuencia, no será obligatorio renovarlo de inmediato.
Esto significa que los titulares podrán continuar utilizándolo normalmente para viajes internacionales, siempre que el documento se encuentre en buen estado y dentro del tiempo de vigencia exigido por los países de destino, los cuales suelen requerir una validez mínima restante de seis meses.
El nuevo pasaporte incorpora un rediseño general de su estructura física y elementos gráficos. La actualización no responde únicamente a un cambio estético: el propósito principal es fortalecer la seguridad documental y reducir los riesgos de falsificación.
Entre las novedades se incluyen mejoras en los mecanismos de identificación biométrica, lo que permitirá verificar con mayor precisión la identidad del portador. Estas herramientas facilitan la validación automatizada en puntos de control migratorio y reducen la suplantación de identidad.
Asimismo, el documento contará con tecnologías de seguridad comparables a las utilizadas por países con sistemas de documentación avanzados. Se incorporan elementos gráficos y de impresión especializados, visibles y no visibles, que dificultan la alteración de datos y la reproducción fraudulenta.
La implementación de estas medidas responde a estándares internacionales de seguridad documental, adoptados por organismos de control migratorio a nivel global. En la práctica, esto contribuye a mejorar la confiabilidad del documento colombiano en aeropuertos y puestos fronterizos.
Según el Gobierno Nacional, la renovación del pasaporte busca posicionar el documento colombiano entre los más seguros a nivel internacional. El diseño fue elaborado teniendo en cuenta criterios técnicos de identificación, interoperabilidad y verificación electrónica.