Dembélé gana The Best: El campeón de Europa venció otra vez a los futbolistas más valiosos

Ousmane Dembélé fue elegido The Best al Jugador de la FIFA 2025, un reconocimiento que premia al futbolista con mejor rendimiento individual y colectivo del ciclo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025. El atacante francés, de 28 años, cerró una temporada decisiva con el Paris Saint-Germain, club con el que ganó la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.
Durante la campaña europea, Dembélé fue una de las piezas centrales del PSG campeón. Marcó ocho goles y entregó seis asistencias en la Champions League, números que lo ubicaron entre los jugadores más influyentes del torneo. A nivel local, fue máximo goleador de la Ligue 1, distinción que reforzó su candidatura al premio individual de la FIFA.
El impacto deportivo tuvo reflejo directo en el plano económico. Según Transfermarkt, el valor de mercado actual de Dembélé es de 90 millones de euros, cifra que lo ubica como uno de los activos más valiosos del PSG y del fútbol europeo, aunque por debajo de otros finalistas del premio.
El galardón fue definido mediante un sistema de votación que combinó criterios deportivos y percepción global. Entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados participaron en el proceso, con una ponderación del 25 % para cada grupo, según explicó la FIFA.
Valor de mercado de Dembélé frente a Mbappé y Lamine Yamal
El premio The Best no siempre coincide con el jugador de mayor valor de mercado, y el caso de Dembélé lo confirma. Con 90 millones de euros, el francés superó en la votación a dos futbolistas con una valoración significativamente más alta.
Kylian Mbappé, hoy jugador del Real Madrid, tiene un valor estimado de 180 millones de euros, el doble que Dembélé. Pese a ello, el atacante del PSG fue más determinante en títulos colectivos durante la temporada evaluada, un factor clave en la elección final.
Por su parte, Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la selección española, lidera el ranking mundial de Transfermarkt con un valor cercano a los 200 millones de euros, impulsado por su edad, proyección y rendimiento sostenido. Sin embargo, su peso en títulos internacionales fue menor frente al recorrido del PSG en Europa.
Es decir que, Dembélé no es el jugador más caro del PSG, pero sí fue el más influyente en la temporada que le dio al club su primer título europeo, un hito que pesa con fuerza en premios individuales.
Otros ganadores de The Best y antecedentes del premio
La gala de The Best FIFA 2025 también reconoció a otras figuras del fútbol mundial. En la rama femenina, Aitana Bonmatí fue elegida Mejor Jugadora del Mundo, consolidando su dominio tras otra temporada destacada con el Barcelona y la selección de España.
En los banquillos, el premio a Mejor Entrenador Masculino fue para Luis Enrique, responsable del PSG campeón de Europa, mientras que Sarina Wiegman fue reconocida como Mejor Entrenadora Femenina por su trabajo a nivel de selecciones.
En años anteriores, el premio The Best ha sido ganado por jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Vinícius Júnior, lo que ubica a Dembélé en un grupo reducido de futbolistas que lograron imponerse en una votación de la FIFA a nivel mundial.