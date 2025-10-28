Deportivo Cali consiguió importante acuerdo para no desaparecer

La Superintendencia de Sociedades informó que, el pasado 24 de octubre de 2025, fue aprobado el acuerdo de reestructuración de la Asociación Deportivo Cali.
El acuerdo se estableció a manos de sus acreedores, con una votación favorable del 62,82 % conforme a lo establecido en las Leyes 550 de 1999 y 1445 de 2011.
De acuerdo con datos de la entidad, el pasivo objeto de reestructuración del Deportivo Cali asciende a la suma de $106.949.896.675, el cual será atendido en un plazo de 10 años, conforme a los términos establecidos en el acuerdo.
Así estaban las cuentas del Deportivo Cali al 31 de diciembre del 2024
- Activos: $145.370.682
- Pasivos: $119.641.587
- Patrimonio: $25.729.095
- De igual manera, el equipo reportó a 30 de septiembre de 2025, un total de 264 trabajadores con contrato vigente
La Superintendencia aseguró que posterior a la aprobación de este acuerdo, se contempla la conversión del Deportivo Cali en sociedad anónima, lo cual implicará, entre otras cosas, el ingreso de un inversionista como accionista, que aportará liquidez para la recuperación del club deportivo.
Indicó la Superintendencia que la duración y el trámite de este proceso dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1445 de 2011.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó que, “la reestructuración del Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Superintendencia de Sociedades”.