En el marco del congreso Andicom 2025 y de una agenda académica en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y el Centro de la Cooperación Española, se presentó el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de España en alianza con actores de América Latina para promover la divulgación, protección y ejercicio de los derechos de las personas en el entorno digital.
Durante las jornadas, más de 150 representantes de los sectores académico, social y tecnológico del país compartieron experiencias y perspectivas con expertos internacionales en torno a grandes desafíos actuales: la desinformación, la protección de la infancia, la privacidad y seguridad de los datos, la formación en competencias digitales y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial.
Uno de los principales invitados que encabezó estas conversaciones fue Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, quien señaló que la revolución digital trae consigo tanto retos como oportunidades. Subrayó que la geopolítica del siglo XXI se está redefiniendo casi a la misma velocidad, y en las mismas manos, que la inteligencia artificial, lo que exige que Europa e Iberoamérica asuman un rol activo en este debate.
Según Jesús Herrero, director general de Red.es y vocero del Observatorio, administraciones públicas, sociedad civil y sector empresarial deben responder de manera conjunta y responsable ante los retos éticos y sociales que plantea la digitalización.
El Observatorio planteó, además, que el cierre de la brecha digital depende de procesos de alfabetización diferenciados por edades y grupos sociales. Los derechos reconocidos en el mundo físico deben aplicarse también en el digital, con mayor conciencia frente a fenómenos como el pseudoanonimato y la desinformación.
La visión colombiana sobre los derechos digitales
En Andicom 2025, que reunió a más de 6.000 asistentes y 2.000 empresas, se destacó el valor de las cartas nacionales de derechos digitales como herramientas clave para orientar políticas públicas y sensibilizar a la ciudadanía frente a los desafíos de la sociedad digital.
El diálogo sobre derechos digitales contó con voces relevantes de Colombia, como Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, y Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, quienes subrayaron la urgencia de proteger a la infancia en los entornos digitales y de garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz frente a fenómenos como la desinformación.
Destacado: 4 de cada 10 hogares rurales siguen sin internet en Colombia, mientras en ciudades la cobertura supera el 70 %.
La agenda cerró en el Centro de Formación de la Cooperación Española, donde expertos nacionales e internacionales coincidieron en que Colombia y la región deben asumir un papel protagonista en la construcción de principios y marcos éticos que permitan que la transformación digital se traduzca en mayor acceso y garantías para los ciudadanos.
El Observatorio de Derechos Digitales responde de manera estructurada a los desafíos éticos, normativos y sociales de la digitalización, fomentando la divulgación y el ejercicio efectivo de estos derechos. Entre sus objetivos centrales están la sensibilización ciudadana y la implementación de la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno de España en 2021, con especial énfasis en su aplicación y expansión en América Latina.
Más información sobre el Observatorio de Derechos Digitales en: www.derechosdigitales.gob.es/