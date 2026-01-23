Se desaceleró crecimiento económico de Colombia en noviembre de 2025, según datos del DANE

El DANE informó este viernes que en noviembre de 2025 el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en su serie original, se ubicó en 131,58, lo que representó un crecimiento de 3,08 % respecto al mes de noviembre de 2024 (127,65).
Este indicador mostró crecimiento anual en noviembre frente al año pasado, pero menor repunte frente a octubre (mes inmediatamente anterior) cuando se ubicó en 2,95 %, cifra que hoy fue revisada al alza hasta 3 %.
En el caso del ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el Dane dijo que se ubicó en 126,07, lo que representó un crecimiento de 3,05 % respecto al mes de noviembre de 2024 (122,34).
Para el periodo enero-noviembre de 2025, el ISE en su serie original, registró un crecimiento de 2,86 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2024, de enero-noviembre registró un crecimiento de 1,47 %.
De acuerdo con el reporte de la entidad estadística, para noviembre de 2025 el índice de las actividades primarias, en su serie original se ubicó en 103,63, lo que representó un decrecimiento de 0,09 % respecto al mes de noviembre de 2024 (103,72).
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de noviembre de 2025, se ubicó en 103,38, lo que representó un decrecimiento de 0,04 % respecto al mes de noviembre de 2024 (103,42).
En el penúltimo mes del año pasado el índice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicó en 101,93, lo que representó un decrecimiento de 0,08 % respecto al mes de noviembre de 2024 (102,01).
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de noviembre de 2025, se ubicó en 95,72, lo que representó un decrecimiento de 0,30 % respecto al mes de noviembre de 2024 (96,02).
