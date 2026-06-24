En la tarde de este miércoles un sismo de 7,5 grados de magnitud se registró en Venezuela, el cual se sitió en varias zonas del país. Aunque en Colombia no hay reportes de daños o heridos por el movimiento, las autoridades tomaron precacuciones. En el país vecino todavía se mide el impacto, pues dejó varias estructuradas afectadas preliminarmente.
En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer que, según la Dimar Colombia, no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana, tras el sismo de magnitud 7,5 registrado a las 5:05 p. m. en la costa de Venezuela.
De acuerdo con información reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 5:04 p.m. hora local (10:04 p.m. UTC) y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros.
Según los datos preliminares del SGC, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10,89 grados de latitud y -67,74 grados de longitud.
Los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Maracay, ubicada a 73 kilómetros; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros, todos en territorio venezolano.
El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la región y podrá actualizar la información a medida que se conozcan nuevos datos sobre el evento.
Reportes de afectaciones en Venezuela
A través de redes sociales, ciudadanos venezolanos reportaron los efectos del movimiento telúrico en distintos estados del país. Incluso, el Aeropuerto de Maiquetía resultó afectado tras el temblor.
Entre los reportes en redes se cuentan personas heridas en Guatire, en el estado de Miranda, junto con daños en varias estructuras en Caracas. En videos compartidos en las redes se pueden evidencias estructuras cayéndose y edificios con daños notorios.
Al momento de publicar esta información, no hay un reporte oficial del gobierno de Venezuela sobre el impacto del sismo.
Los videos en redes sociales muestran fachadas de viviendas desprendidas, edificaciones agrietadas o colapsos totales en algunos casos, aunque sin un dato de heridos y fallecidos, por el momento.