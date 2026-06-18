Uber y DiDi ofrecerán descuentos en viajes para votar en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Uber y DiDi activarán descuentos y herramientas especiales para acompañar la segunda vuelta presidencial, en una apuesta que busca facilitar el acceso de los votantes a las urnas y promover una mayor participación durante la jornada electoral.
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Más de 42 millones de colombianos están llamados a las urnas este 21 de junio para elegir al próximo presidente del país. En una jornada en la que la movilidad suele convertirse en uno de los principales retos para muchos ciudadanos, dos de las plataformas de transporte más utilizadas en Colombia anunciaron beneficios especiales para facilitar los desplazamientos hacia los puestos de votación.
La iniciativa cobra relevancia en un contexto en el que miles de personas deben recorrer largas distancias para ejercer su derecho al voto, especialmente en las principales ciudades del país, donde la congestión vehicular suele aumentar durante las horas de mayor afluencia a los puestos de votación.
Uber ofrecerá viajes promocionales y canal para reportar irregularidades
Uber informó que habilitará el código promocional COLELIGE26, que podrá utilizarse para dos trayectos —ida y regreso— durante el horario oficial de las elecciones del domingo 21 de junio, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
La compañía explicó que el beneficio estará disponible para los usuarios de la aplicación en las ciudades donde opera en Colombia y forma parte de una estrategia orientada a facilitar el traslado de votantes y observadores electorales.
“Durante una jornada electoral hay dos necesidades muy concretas: que las personas puedan llegar a sus puestos de votación y que la ciudadanía tenga a la mano canales confiables para reportar posibles irregularidades”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia.
Además del incentivo de movilidad, la plataforma incorporará un botón dentro de la aplicación para que los ciudadanos puedan reportar posibles irregularidades electorales mediante la herramienta “Pilas con el Voto”, administrada por la Misión de Observación Electoral (MOE). La información recopilada será remitida a las autoridades competentes para las verificaciones correspondientes.
Según Uber, también se entregarán códigos especiales para apoyar la movilidad de observadores electorales que estarán desplegados en diferentes regiones del país durante la jornada.
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DiDi activará descuentos del 30 %
Por su parte, DiDi anunció la activación del código promocional VOTACONDIDI, que otorgará un descuento del 30 % en solicitudes de arrendamiento gestionadas a través de DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio.
La promoción estará disponible durante todo el domingo 21 de junio, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m., y podrá utilizarse en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Villavicencio.
La empresa destacó que la medida busca acompañar a los ciudadanos durante una jornada en la que cada desplazamiento resulta clave para garantizar la participación electoral.
Como antecedente, DiDi señaló que durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo el mayor pico de movilidad registrado en la plataforma ocurrió entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., periodo que concentró el 7 % de las solicitudes completadas durante el día. Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué lideraron la actividad dentro de la aplicación.
Cómo acceder a los beneficios
En el caso de Uber, los usuarios deberán ingresar a la sección “Billetera” dentro de la aplicación y registrar el código COLELIGE26 antes de solicitar el servicio.
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Para acceder al beneficio de DiDi, los usuarios tendrán que ingresar a la opción “Cupones” dentro de la aplicación, seleccionar “Insertar Promocode” y registrar el código VOTACONDIDI.