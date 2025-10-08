Desde Rappi ahora se puede acumular importante beneficio con Iberia: así puede hacerlo

La plataforma de entregas Rappi, junto con IAG Loyalty y la aerolínea española Iberia, a través de su programa de fidelización Iberia Club, anunciaron una alianza que permitirá a los usuarios de Rappi México y Colombia acumular Avios, la moneda oficial del programa, cada vez que realicen pedidos a través de la app con su membresía de Rappi PRO o Rappi Pro Black.
Así las cosas, a partir de ahora, los miembros del programa Iberia Club que usen Rappi en México y Colombia podrán vincular su cuenta para ganar Avios con cada compra en categorías seleccionadas como restaurantes, supermercados, Rappi Favor y más.
“Esta alianza con Iberia refuerza esa visión: convierte cada compra cotidiana en Rappi en una oportunidad para acumular millas y viajar, sumando beneficios únicos para quienes eligen RappiPro y acercándolos a experiencias inolvidables alrededor del mundo”. dijo Guido Becher, Head Global de Rappi Travel & Loyalty.
¿Cómo funciona?
Los usuarios deben ser miembros del programa Iberia Club (registro gratuito en www.iberia.com), y dentro de la app de Rappi podrán vincular su cuenta Iberia Club y escogerla como programa preferido para acumular.
A partir de ese momento, cada pedido en las categorías participantes generará Avios automáticamente, los cuales podrán ser usados para obtener vuelos, upgrades, noches de hotel y más.
Es importante tener en cuenta se acumula un Avio por cada US$1 ($3.800 aproximadamente) gastado en órdenes mayores a $50.000 en la aplicación.
Cabe mencionar que Iberia opera 20 destinos hacia Europa en 16 países de la región. En la actualidad, ofrece tres vuelos diarios conectando tanto Ciudad de México como Bogotá con Madrid, todos ellos a bordo del Airbus A350, el avión más grande de la flota de la aerolínea, con capacidad para 348 pasajeros en las cabinas Business, Turista Premium y Turista, y una reducción en las emisiones de 35 % respecto a su predecesor.