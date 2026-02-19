Desde viajes al espacio hasta discotecas: las cláusulas más raras del deporte mundial

El fútbol profesional en 2026 se mueve por cifras que superan cualquier récord histórico. Por ejemplo, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, jóvenes promesas del Barcelona, tienen cláusulas de rescisión de 1.000 millones de euros cada uno, una cifra que nadie pagará, pero que sirve para que los clubes blinden a sus “joyas” más preciadas y ningún otro equipo se atreva a tocarlos. En el Real Madrid, Vinícius Jr. y Rodrygo están blindados con montos similares.
Pero no solo son cifras astronómicas: algunos contratos incluyen bonos por premios individuales. Vinícius Jr., por ejemplo, gana cerca de 3 millones de euros adicionales si se lleva el Balón de Oro. Esa cifra premia logros personales y refleja cómo los clubes incentivan tanto el talento como la permanencia.
Y es que el mercado europeo está lleno de cláusulas raras y prohibiciones extremas. Erling Haaland y Kylian Mbappé no pueden esquiar ni montar en moto. Michael Jordan, en la NBA, negociaba poder jugar en cualquier lugar, mientras Stefan Schwarz vio su contrato condicionado por un viaje al espacio. Incluso Giuseppe Reina, del Arminia Bielefeld, recibió una casa de LEGO cada año por contrato.
En 2026, el fútbol ya no solo se mide en goles o títulos, sino en contratos millonarios, prohibiciones imposibles y cláusulas que parecen de ciencia ficción, que muestran cómo el dinero y la estrategia legal han tomado el mismo protagonismo que el talento dentro de la cancha.
Cláusulas de rescisión millonarias: los casos más impactantes
En España, el fenómeno de las cláusulas de rescisión ha llegado a niveles inéditos. Además de Pedri, Gavi y Lamine Yamal, otros jugadores del Barça como Ferran Torres, Raphinha y Jules Koundé también llegan a montos que rondan los 1.000 millones de euros.
En el Real Madrid, Vinícius Jr. y Rodrygo están blindados con cifras similares, mientras que en otros clubes europeos, aunque las cláusulas no llegan a mil millones, siguen siendo desproporcionadas respecto al valor real de mercado. Por ejemplo, en la Premier League, algunos jóvenes talentos tienen cláusulas de rescisión de decenas de millones, mucho más de lo que cualquier club pequeño podría pagar.
La cifra no refleja intención de venta. Sirve como barrera legal para retener al jugador. Sin embargo, los bonos adicionales muestran que los clubes también buscan premiar el rendimiento. Vinícius Jr. puede recibir hasta 3 millones de euros extra si gana el Balón de Oro, mientras otros contratos incluyen premios por títulos colectivos o apariciones en partidos clave.
Prohibiciones y cláusulas extrañas que sorprenden
Algunos contratos incluyen restricciones fuera de lo común, pensadas para proteger la inversión de los clubes:
- Stefan Schwarz, fichado por Sunderland en 1999, tenía un boleto para un vuelo al espacio. Su contrato incluía que cualquier viaje fuera de la Tierra podía invalidar su fichaje.
- Michael Jordan tenía permiso de jugar baloncesto donde quisiera, incluyendo en fiestas y en parques con amigos, algo impensable para otros atletas profesionales.
- Erling Haaland y Kylian Mbappé no pueden esquiar, montar en moto ni practicar deportes de contacto fuera del fútbol.
- Giuseppe Reina pidió que le construyeran una casa por cada año de contrato, y el club le entregó casas de LEGO para cumplir la cláusula literalmente.
- Ronaldinho negoció poder salir de fiesta dos noches a la semana sin riesgo de multa, al regresar al Flamengo.
- Dennis Bergkamp tenía cláusula para no volar, lo que obligaba al club (Arsenal) a organizar traslados por tierra o mar o aceptar su ausencia en algunos partidos internacionales.
Algunos equipos usan las cláusulas para blindar a sus jugadores frente a equipos rivales específicos. Un ejemplo famoso: el Liverpool incluyó en el contrato de Roberto Firmino una cláusula de 98 millones de euros válida para cualquier club, excepto el Arsenal, luego de un intento fallido de fichaje de Luis Suárez.
Si bien las cláusulas en el deporte han existido desde hace tiempo, el mercado actual evidencia que las cifras astronómicas, las prohibiciones raras y los bonos millonarios ya son parte del negocio del fútbol europeo. Para los clubes grandes, mantener a sus figuras cuesta más que dinero: requiere estrategia legal, control financiero y creatividad contractual.