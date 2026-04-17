Despido sin justa causa en Colombia: estos son algunos motivos y la indemnización que se aplica

El Código Sustantivo del Trabajo indica en cuáles casos se considera un despido sin justa causa en Colombia, advirtiendo que, en algunos de estos, debe darse una indemnización al trabajador.
La normativa contempla que, para que un despido sea justo, deben cumplirse sin falta varios requisitos.
Casos de despido sin justa causa en Colombia
- Decisiones administrativas o reestructuración
En muchos casos, las empresas atraviesan procesos de reorganización interna, fusiones o cierres de áreas específicas
- Terminación unilateral por libertad de contratación
El empleador tiene la facultad legal de decidir con quién desea trabajar. Si considera que la relación laboral ya no es productiva o simplemente desea prescindir de los servicios de una persona sin que medie una falta disciplinaria, puede hacerlo
- Falta de adaptación al perfil o cultura organizacional
Cuando un trabajador no se alinea con las nuevas metas de la compañía o su desempeño no cumple con las expectativas subjetivas del empleador
- Vencimiento de términos sin preaviso
Si un contrato a término fijo llega a su fecha de finalización y el empleador no desea renovarlo, debe notificarlo con al menos 30 días de antelación.
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Cuando hay un despido sin justa causa en Colombia, el empleado tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios:
- Contratos a término fijo: La indemnización equivale al valor de los salarios correspondientes al tiempo que falte para cumplir el plazo estipulado del contrato
- Contratos a término indefinido: Para trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, suele ser de 30 días de salario por el primer año y 20 días adicionales por cada año subsiguiente