Destinos mundiales que son ideales para viajes de aventura

A medida que se acerca la recta final de 2025, muchos viajeros buscan experiencias de viaje distintas. Según una investigación de Booking.com, el 17 % de los viajeros colombianos planea una escapada activa antes de que termine el año.
Por lo que opciones como sobrevolar las pirámides de Egipto en globo aerostático, escalar paredes heladas en los glaciares del Ártico o sumergirse en las aguas salvajes de Perú para nadar junto a lobos marinos pueden ser unas de las más atractivas de la temporada.
Destinos internacionales de aventura
Fairbanks, Alaska, Estados Unidos
Como la ciudad más grande de Alaska, Fairbanks ofrece a los amantes de la aventura la oportunidad de experimentar la magia del Ártico antes de que termine el año con una excursión de un día con trineos tirados por perros y renos.
Cada invierno, desde principios de noviembre hasta febrero, se puede disfrutar de los bosques cubiertos de nieve y los cielos abiertos. Esta es una actividad soñada para casi dos tercios (78 %) de los viajeros en Colombia que consideran visitar un destino con cielos oscuros.
En este destino también se pueden explorar las exposiciones sobre cultura regional y vida silvestre del Museum of the North, y recorrer el centro de la ciudad, con sus acogedores cafés y tiendas locales que venden artesanías únicas.
La Tucked Away Timber Lower Suite es una buena opción de hospedaje.
Luxor, Egipto
Desde allí se pueden ver las antiguas maravillas de Egipto a través de un paseo en globo aerostático. De regreso en tierra firme, en Lúxor se pueden recorrer los mercados de artesanías hechas a mano, degustar platos tradicionales egipcios como el mahshi (verduras rellenas de arroz y especias) o el foul medames (un guiso de habas). También se puede disfrutar de un paseo en feluca, una embarcación tradicional de madera, al atardecer sobre el Nilo.
El Jolie Ville Hotel & Spa Kings Island, ubicado en una isla privada del Nilo, es una excelente opción para alojarse.
Phuket, Tailandia
Para quienes buscan una aventura llena de adrenalina, Phuket ofrece una combinación de rafting en aguas bravas y recorridos en cuatrimoto (ATV) en la cercana provincia de Phang Nga. Más allá de la aventura, Phuket encanta con su colorido casco antiguo de arquitectura sino-portuguesa y arte callejero.
Se pueden saborear curris aromáticos o mariscos frescos en los mercados nocturnos, relajarse en playas como Kata y Nai Harn, o embarcarse en un recorrido en barco por los acantilados de piedra caliza de la bahía de Phang Nga.
Höfn, Islandia
Es un destino rodeado de formaciones de hielo y amplios cielos árticos en donde se puede disfrutar de la experiencia privada de tirolesa, escalada en hielo y exploración de cuevas de hielo. Además, volar sobre grietas glaciares, escalar paredes congeladas y recorrer túneles de hielo azul brillantes; actividad que se realiza bajo la guía de instructores locales expertos, y está diseñada para viajeros activos y mayores de diez años.
Lima, Perú
Lima es una ciudad donde el surf se encuentra con los rascacielos y la cultura late en cada barrio. Para quienes tienen un nivel moderado de condición física y buscan aventura, pocas experiencias se comparan con nadar con lobos marinos en las aguas salvajes de las Islas Palomino. Esta excursión guiada lleva a los visitantes en barco para encontrarse cara a cara con la colonia juguetona de lobos marinos que habita en las islas.
De regreso a tierra, en la ciudad se puede pasear por las coloridas calles de Barranco; saborear un ceviche de clase mundial en Miraflores; o contemplar el atardecer desde un parque en lo alto del acantilado del Malecón.
El WasiPai Boutique Hotel es considerado una buena opción para alojarse.