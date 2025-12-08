Destinos en Colombia que serán tendencia en 2026: ¿Dónde hospedarse?

El estudio internacional Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com reveló los cinco destinos que serán tendencia durante el próximo año, y dentro del listado a nivel nacional se encuentran lugares tranquilos y algunos con playa.
Los hallazgos del estudio provienen del análisis de las percepciones, intereses y motivaciones de más de 29.000 viajeros en 33 países y territorios. Los resultados mostraron una creciente afinidad por rincones de Colombia que combinan naturaleza, bienestar, autenticidad cultural y experiencias locales.
Destinos nacionales tendencia para 2026
1. Dibulla: ubicado a las puertas de La Guajira, este destino ofrece playas tranquilas, gastronomía tradicional y experiencias auténticas con comunidades locales.
Recomendación de alojamiento: Corazón Guajiro Cabaña cuenta con todas las equipaciones y está a solo unos pasos del mar.
2. Playa Dormida: cerca de Santa Marta, destaca por su ambiente exclusivo, aguas cristalinas y experiencias de bienestar. Es un destino ideal para retiros y escapadas románticas.
Ritacuba House Boutique es una buena opción para hospedarse.
3. Isla Corona: este lugar poco conocido es un rincón privado de las Islas del Rosario en Cartagena, tiene aguas cálidas, arrecifes de coral y un ritmo tranquilo que sientes al llegar.
4. Buenavista: conocido por su cultura cafetera y paisajes montañosos, este municipio del Quindío se perfila como un destino ideal para turismo rural, experiencias cafeteras premium y caminatas panorámicas.
La Cima Eco Hotel, un refugio sostenible rodeado de naturaleza, puede ser una buena alternativa para pasar la noche.
5. Rodadero: uno de los balnearios más emblemáticos de Santa Marta resurge como tendencia gracias a su renovada oferta turística, gastronomía costera y experiencias. Su combinación de infraestructura, playas amplias y fácil acceso lo convierte en un lugar atractivo para viajeros nacionales e internacionales.
Recomendación de alojamiento: Rodadero Apartment, ideal para quienes buscan la comodidad de un apartamento cerca de Santa Marta.