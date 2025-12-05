Aclaran si colombianos que viajan a Japón deben sacar visa

El país insular del este de Asia, Japón, es el noveno más visitado en el mundo con más de 36,8 millones de visitantes anuales, según ranking internacional.
Solo en el primer semestre del año, recibió 21,5 millones de turistas internacionales, por lo que se espera que, finalizando 2025, la cifra total supere los 40 millones. Los principales emisores son: China, Corea del Sur y Estados Unidos.
Aunque no se conoce con exactitud cuántos colombianos viajan a Japón al año, este es un destino que llama la atención por su tecnología, infraestructura, comercio y modernidad futurista.
Requisitos para colombianos
Entre los requisitos para que colombianos puedan ingresar a Japón están:
– Pasaporte vigente: con validez durante toda la estancia en Japón.
– Visa de corta estadía: obligatoria para turismo o negocios (no remunerados) por hasta 90 días; se solicita en la Embajada de Japón en Bogotá y no tiene ningún costo.
– Diligenciar y firmar el formulario de solicitud de visa. Debe tener una foto reciente.
– Prueba de solvencia económica: En el caso de empleados, certificado laboral, recibos de nómina (últimos 3 meses), extractos bancarios (últimos 3 meses), y para quienes son independientes, son necesarios certificados bancarios, extractos, etc.
Los estudiantes o personas dependientes deben mostrar una carta de garantía de quien paga el viaje y sus documentos de solvencia.
– Tiquetes aéreos de ida y vuelta.
– Itinerario detallado: plan de viaje, alojamiento y actividades.
– Registrar los datos en Visit Japan Web (VJW) para obtener códigos QR para inmigración y aduanas, y así agilizar la entrada.
Además, es fundamental tener un seguro de viaje para cubrir imprevistos. En este país no se exigen vacunas para ingresar.
La respuesta de la solicitud de visa puede tardar hasta 10 días hábiles.
Aunque la Embajada de Japón en Colombia no exige un monto exacto en pesos colombianos para la aprobación de la visa, es clave demostrar suficiente solvencia económica para cubrir la totalidad de sus viajes. Se recomienda tener US$100 por día de estadía.