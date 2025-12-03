Santa Marta y Madrid, España, los destinos más buscados por los colombianos en el último puente del año

Se viene el último fin de semana puente del año y son varios los colombianos que están buscando viajar para celebrar el Día de las Velitas. De acuerdo con datos del metabuscador de viajes Kayak, el precio promedio de los vuelos nacionales se ubica en $440.931.
El destino nacional más buscado entre el 5 y el 8 de diciembre es Santa Marta y el internacional, Madrid.
Ranking destino precio promedio de vuelos
1. Santa Marta: $383.198
2. San Andrés: $673.663
3. Madrid: $3.524.147
4. Cartagena: $383.200
5. Bogotá: $723.689
Entre los destinos cuyos precios promedio de vuelos este año son más asequibles para el último puente festivo están: Medellín ($313.614), Santa Marta ($383.198) y Cartagena ($383.200) y, si el plan es viajar fuera de Colombia, también aparece Madrid en el Top 5 de los destinos más buscados con un precio promedio de vuelo de $1.546.989.
Para quienes aún están buscando opciones de última hora, son varias las plataformas que permiten comparar precios de vuelos, hoteles y alquiler de carro.