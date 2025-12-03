Estilo de vida Viajes y turismo

Santa Marta y Madrid, España, los destinos más buscados por los colombianos en el último puente del año

El precio promedio de los vuelos nacionales se ubica en $440.931.

Avani NH Hotel Group
Hotel en Madrid, España. Imagen: Cortesía: NH Hotel Group.

Se viene el último fin de semana puente del año y son varios los colombianos que están buscando viajar para celebrar el Día de las Velitas. De acuerdo con datos del metabuscador de viajes Kayak, el precio promedio de los vuelos nacionales se ubica en $440.931.

El destino nacional más buscado entre el 5 y el 8 de diciembre es Santa Marta y el internacional, Madrid.

Ranking destino precio promedio de vuelos

1.      Santa Marta: $383.198

2.      San Andrés: $673.663

3.      Madrid: $3.524.147

4.      Cartagena: $383.200

5.      Bogotá: $723.689

Camacol retoma ferias para colombianos en el exterior: buscan incentivar inversiones en Colombia
Santa Marta. Foto: Camacol.

Recomendado: Así puede ahorrar si viaja a Orlando, Estados Unidos: actividades gratuitas y experiencias por menos de US$30

Entre los destinos cuyos precios promedio de vuelos este año son más asequibles para el último puente festivo están: Medellín ($313.614), Santa Marta ($383.198) y Cartagena ($383.200) y, si el plan es viajar fuera de Colombia, también aparece Madrid en el Top 5 de los destinos más buscados con un precio promedio de vuelo de $1.546.989.

Para quienes aún están buscando opciones de última hora, son varias las plataformas que permiten comparar precios de vuelos, hoteles y alquiler de carro.

Tags: tiquetes, Turismo, Viajes
