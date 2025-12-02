Así puede ahorrar si viaja a Orlando, Estados Unidos: actividades gratuitas y experiencias por menos de US$30

Durante el último mes del año, viajeros de todo el mundo se preparan para disfrutar de destinos icónicos que ofrezcan diversidad de experiencias y que no sean tan costosos.
Así las cosas, Visit Orlando, la asociación oficial de turismo del destino, presentó una serie de consejos para optimizar los gastos durante el viaje, además de una selección de actividades gratuitas y de bajo costo.
Consejos para ahorrar en Orlando
– Compra anticipada de boletos: A través de la página https://www.bestoforlando.com/, los viajeros tienen a su alcance boletos con descuento para parques temáticos, atracciones y experiencias, todos los días. Los descuentos aplican para parques como: Walt Disney World, SeaWorld Orlando, Universal Orlando y Legoland Florida Resort.
– Adquisición de combos y paquetes: combinar entradas para varias actividades puede representar un ahorro significativo para los grupos de familias.
– Organizar visitas en días de semana: los boletos suelen ser más económicos y hay menor afluencia de público.
– Aprovechar los servicios de planificación de Visit Orlando: la asociación ofrece orientación personalizada para optimizar itinerarios y encontrar mejores tarifas.
Planes gratuitos en Orlando
La ciudad ofrece una amplia variedad de actividades gratuitas que permiten vivir la experiencia completa del destino sin afectar el bolsillo. Algunos recomendados son:
Disney Springs: con entrada y estacionamiento cubierto gratuitos, este distrito al aire libre dentro de Walt Disney World Resort ofrece restaurantes, tiendas y entretenimiento familiar, además de espectáculos en vivo.
Downtown Orlando: este distrito de entretenimiento les ofrece a los viajeros vida nocturna, gastronomía, artes escénicas de primer nivel, música en vivo y artes visuales de renombre que brindan un centro de energía inigualable.
Old Town Entertainment District: un espacio inspirado en las comunidades floridanas tradicionales. Con arquitectura auténtica y fachadas singulares, tiene una variada agenda de eventos, desde exhibiciones de autos clásicos hasta espectáculos en vivo.
Universal CityWalk: es un recorrido ideal para una noche de cita, una salida nocturna con amigos o diversión familiar para todas las edades.
Planes por menos de US$30
Para quienes cuentan con un presupuesto más justo, Orlando ofrece acceso a parques y atracciones a precios accesibles. Estas son algunas opciones:
– Sea Life Orlando Aquarium: permite caminar por debajo de las olas a través de un túnel submarino de 360 grados y admirar de cerca tiburones, rayas, tortugas marinas y otras criaturas increíbles.
Recomendado: Los destinos nacionales e internacionales más buscados por los colombianos para pasar Navidad y Año Nuevo
– The Orlando Eye: en este paseo de 20 minutos los viajeros tendrán vistas de Orlando desde una altura de 121 metros. Esta parada se considera un rito de iniciación para muchos visitantes, que buscan capturar la belleza de la ciudad.
– Atracciones en Dezerland Park: con más de 74.000 metros cuadrados en International Drive, este es el centro de entretenimiento bajo techo más grande de Orlando. La mayoría de las atracciones cuestan menos de US$29, como, por ejemplo: Karting Orlando, Jumpstart, The Pinball Palace y Arcade Orlando.