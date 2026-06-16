Primicia | Los detalles de la suspendida OPA de Ecopetrol por Brava en Brasil: hay controversia con regulador de ese país

En la noche de este lunes festivo, Ecopetrol sorprendió al mercado con el anuncio de la suspensión de la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPAV) por cerca del 25 % de las acciones de la empresa Brava, en Brasil.
Esta oferta hace parte de un plan de la petrolera colombiana para consolidar una participación de 51 % en la compañía brasileña, incluyendo además un acuerdo de compraventa de acciones con el grupo conformado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum.
La OPA tenía una fecha estimada de finalización del 25 de junio, pero este cronograma se aplazará tras la suspensión del proceso, según informó Ecopetrol.
Aunque la petrolera indicó que se habían recibido requerimientos y que la suspensión se hacía “con el fin de cumplir integralmente con la regulación aplicable”, documentos en el mercado brasileño, conocidos en primicia por Valora Analitik, evidencian una controversia entre la petrolera y el regulador de ese mercado.
Detalles de la suspensión de OPA de Ecopetrol en Brasil
Si bien el comunicado de Ecopetrol destaca que ha recibido requerimientos de ajustes por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), por lo que se “ha determinado suspender la OPA hasta nuevo aviso”, la información de Brava incluye nuevos detalles.
Por ejemplo, Ecopetrol Investimentos do Brasil explicó que “la Superintendencia de Registro de Valores Mobiliarios (SRE) de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) ratificó recientemente determinadas exigencias relacionadas con la Oferta”.
Adicionalmente, la filial brasileña de Ecopetrol afirmó que no está de acuerdo con las determinaciones adoptadas por el equipo técnico de la CVM y “presentará oportunamente un recurso” contra las exigencias, aunque no se especifica de qué se trata puntualmente.
Aunque Ecopetrol indicó que “hará todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la Oferta sea reanudada en el menor plazo posible”, una comunicación relevante de Brava dice que “la oferta permanecerá suspendida hasta que el Colegiado de la CVM emita una decisión definitiva”.
Como consecuencia, en una información publicada por Brava el 9 de junio, se detalla que la Bolsa de Brasil (B3) “con carácter extraordinario, autorizó la suspensión del plazo de 15 días” para la divulgación del concepto fundamentado frente a esta OPA.
Se añadió que “la autorización concedida por B3 se deriva de las exigencias formuladas por la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) al edital de la oferta, las cuales fueron comunicadas a la institución intermediaria de la OPA y a la compañía”.
Análisis de la OPA por analistas del mercado
Si bien no se conocen cuáles son las observaciones puntuales formuladas por la CVM, algunos analistas y medios especializados brasileños han señalado diferencias entre el precio ofrecido en la OPA y el pactado en acuerdos privados previos, uno de los aspectos que ha generado discusión en el mercado.
Vale aclarar que no son públicas las exigencias hechas por el regulador brasileño, que motivaron la apelación presentada por la filial de Ecopetrol en ese país.
Sin embargo, de acuerdo con reportes del mercado, el acuerdo privado con tres importantes fondos accionistas de Brava Energia, como son Jive, Yellowstone y el grupo Quantum/Somah, para adquirir aproximadamente el 26 % de las acciones se hizo a 24 reales por título.
En contraste, el precio de la oferta fue fijado en 23 reales por acción, sin ajustes monetarios. La oferta se limitará al número de acciones necesarias para que Ecopetrol alcance el 51 % del capital con derecho a voto, es decir, la adquisición de un 25 % adicional del capital de Brava, además del 26 % ya vinculado al acuerdo mencionado.
A su vez, un informe de XP Investments explicó que “la finalización de la transacción está condicionada a que Ecopetrol obtenga el control del 51 % del capital con derecho a voto de Brava”, lo que explica la oferta de adquisición.
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