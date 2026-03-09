Deuda externa de Colombia se redujo al cierre de 2025 jalonada por tendencia en el sector privado

La deuda externa total de Colombia llegó al 53,8 % del PIB a diciembre de 2025, lo que significa que se redujo en 80 puntos básicos (pb) respecto al mes anterior (54,7 %), según cifras preliminares del Banco de la República.
Sin embargo, el saldo de las obligaciones externas del país se ubicó en US$246.801 millones al cierre del año pasado, lo que representa un aumento de US$7.853 millones frente a los US$238.948 millones reportados en noviembre.
La variación en la deuda que los residentes colombianos adquieren en otros países, tanto expresada en términos de PIB como en dólares, mostró comportamientos mixtos en los dos sectores de la economía en que se clasifican.
En primer lugar, el endeudamiento externo del sector privado interrumpió su ascenso luego de dos meses y llegó a representar el 20,5 % del PIB al cierre de 2025, un punto porcentual menos que en noviembre (21,5 %).
Así, el saldo en dólares se redujo US$66 millones desde los US$94.120 millones hasta US$94.054 millones, lo suficiente para jalonar la tendencia de la deuda total y aplanar la curva ascendente.
En este caso, a intereses corresponden US$341 millones en diciembre, una cifra apenas inferior a los US$342 millones de noviembre del año pasado.
En lo referente al sector público, aumentó 20 puntos básicos (pb) en diciembre tras pasar del 33,1 % del PIB al 33,3 %, lo que significó moverse de US$144.828 millones a US$152.747 millones en un mes.
También es posible identificar que en diciembre, los intereses de la deuda del sector público se redujeron de manera importante, al pasar de US$1.168 millones a US$471 millones en solo un mes.
Las estadísticas del Banco de la República dejaron en evidencia que el gobierno general se endeudó principalmente en el largo plazo con el exterior vía títulos de deuda a lo largo del año pasado, mientras que las empresas prefirieron los préstamos.
—