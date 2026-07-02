Deutsche Bank ajusta proyección de tasas en Colombia tras sorpresa en decisión del Banco de la República

Luego de la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de intervención más de lo previsto hasta el 12 % el pasado 30 de junio, Deutsche Bank reconfiguró sus proyecciones en línea con lo manifestado por otras entidades.
La entidad financiera no solo anticipó un techo más alto para las tasas en 2026, sino también un ciclo de flexibilización más profundo para 2027, al tiempo que muestra cautela frente a la moneda local.
La Junta Directiva del BanRep, a pesar de que no logró ponerse de acuerdo de forma unánime, sorprendió al mercado con un incremento de 75 puntos básicos (pb), superando la expectativa de 50 pb que mantenía el mercado y también Deutsche Bank.
Ante este panorama de mayor rigor, Deutsche Bank revisó al alza su proyección de la tasa para diciembre de 2026, situándola ahora en 12,75 % (frente al 12,50 % previo). Para alcanzar este nivel, la entidad proyecta dos aumentos adicionales: uno de 50 pb en julio y otro de 25 pb en septiembre de este año.
Sin embargo, a pesar del endurecimiento inmediato, Deutsche Bank cree que unas condiciones monetarias más estrictas y un posible giro hacia políticas más ortodoxas permitirían iniciar la normalización antes de lo previsto, por lo que ahora prevé que el ciclo de recortes comience en el segundo trimestre de 2027, con una reducción gradual de 25 pb por reunión inicialmente.
Como resultado, la nueva expectativa es que la tasa de interés cierre el próximo año en 10,75 %, una cifra significativamente menor al 12 % que la entidad proyectaba antes.
Estrategia de divisas: Preferencia por el real sobre el peso
En el ámbito de las divisas, Deutsche Bank reveló que mantiene una postura cautelosa respecto a la divisa colombiana. Según el análisis, la entidad prefiere regionalmente la exposición al real brasileño por encima del peso.
Esta preferencia se fundamenta en que las valoraciones del peso empiezan a parecer costosas y los desafíos fiscales del país podrían ser mayores de lo que el mercado percibe actualmente.
Además, la firma considera que el optimismo en torno a la industria del gas y el petróleo podría ser excesivo, lo que limita el espacio para una mayor apreciación de la moneda colombiana.
En conclusión, el panorama para Colombia según la entidad es de un ajuste dependiente de los datos, donde la persistencia de la demanda doméstica y un mercado laboral apretado obligan a mantener tasas altas en el corto plazo, aunque abren la puerta a un alivio más decidido hacia 2027.
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