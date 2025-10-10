DIAN está rematando apartamentos: Hay liquidación de predios desde los $7 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) actualizó el listado de bienes que tendrán subasta en el mes de octubre. En esta ocasión, las subastas incluyen una amplia variedad de inmuebles, entre los que se destacan apartamentos, lotes y garajes ubicados en distintas regiones del país.
Los precios base de las ofertas van desde los $7.000.000, lo que representa una oportunidad para quienes buscan adquirir propiedades a un costo inferior al del mercado.
Entre los bienes disponibles se encuentra un garaje en Barrancabermeja, Santander, ubicado en el Conjunto Multifamiliar Cavipetrol II, con un área privada de 9,90 metros cuadrados. Su precio base es de $7.317.450 y la audiencia de remate está programada para el 22 de octubre a las 3:30 p. m.
En Soacha, Cundinamarca, se ofertará un apartamento bifamiliar situado en la Calle 7 A Sur #14-25, con un precio base de $35.639.625. Este remate se llevará a cabo el 21 de octubre a las 10:00 a. m. En Boyacá, la DIAN subastará un lote en Sogamoso, localizado sobre la vía Sogamoso-Iza, con salida directa al sector sur. No cuenta con construcciones y tiene un precio de inicio de $43.904.000. La audiencia está fijada para el mismo día a las 9:00 a. m.
En la capital del país también hay opciones disponibles. En Bogotá, un apartamento ubicado en el Edificio Andalucía (calle 7A bis 78b – 51) será subastado con un precio base de $174.935.250. El inmueble cuenta con 58,25 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, sala comedor y cocina. Su remate se llevará a cabo el 10 de octubre a las 9:30 a. m.
Asimismo, podrá encontrar otra variedad de predios en varios lugares de Colombia con diversos precios. Estos los podrá consultar por medio de la página web de la DIAN.
Así puede participar de los remates de predios de la DIAN
Para participar en los remates, los interesados deben ingresar al portal de la DIAN y acceder a la sección “Remate virtual”. Allí podrán filtrar las subastas por mes, consultar los detalles de cada inmueble y realizar su oferta. Es requisito tener una cuenta activa en el portal, estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) y contar con firma electrónica. Además, los participantes deben realizar un depósito equivalente al 40 % del valor del avalúo del bien en la cuenta de la DIAN en el Banco Agrario.