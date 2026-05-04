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DIAN implementará radical cambio para las importaciones a San Andrés

En caso de que no se cumpla la nueva disposición de la DIAN habrá prohibición de ingreso de las mercancías.

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Imagen DIAN editada con IA de ChatGPT

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La DIAN informó que, desde este lunes 4 de mayo, se aplicará un importante cambio a todas las importaciones que se hagan a Colombia por medio de San Andrés.

La disposición incluye también a Providencia y Santa Catalina, territorios que deberán realizar las formalizaciones de las compras externas exclusivamente a través del Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA)

Agregó la DIAN que las declaraciones de importación, y los procedimientos relacionados, que no se presenten a través de esa plataforma no serán tramitados.

“El sistema SYGA se encuentra plenamente implementado y habilitado para la presentación de las declaraciones de importación (Formulario F510), así como para las demás actuaciones asociadas a las operaciones aduaneras en la isla”, dijo la entidad.

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La DIAN también explicó cómo será la devolución de los impuestos: estos son los detalles   FOTO: Collage Valora

Detalles del cambio ordenado por la DIAN

Agregó que esta medida está dirigida especialmente a agencias de aduanas, importadores, agentes de carga internacional, transportadores y demás actores de la cadena logística.

Al tiempo que representa “un avance significativo en la modernización de los procesos aduaneros en la zona insular al permitir trámites más ágiles, eficientes, seguros y transparentes, fortaleciendo la competitividad del comercio exterior del archipiélago. Acompañamiento a los usuarios La DIAN ha dispuesto en el archipiélago personal de apoyo tecnológico para acompañar a los usuarios en el proceso de activación de cuentas y uso del sistema”.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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La DIAN agregó que se pusieron a disposición manuales, instructivos, cartillas y videos tutoriales “que facilitan la correcta utilización del sistema SYGA y garantizan una transición ordenada y efectiva”.

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Tags: Dian
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