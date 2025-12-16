DIAN realizará su última subasta del año: así puede comprar vehículos, joyas y maquinaria

la última subasta pública del año, la DIAN por medio del Banco Popular a través de su plataforma digital El Martillo, ofrecerá maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles; bienes que fueron aprehendidos, decomisados o declarados en abandono.
Todas las personas pueden participar y adquirir los bienes de su interés. Para ello, deben registrarse de forma previa en la plataforma, la cual validará el proceso mediante preguntas de seguridad.
Es importante tener en cuenta revisar con anticipación el catálogo disponible en la plataforma, con el fin de conocer las características de la mercancía que será subastada. Los interesados encontrarán información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, así como las condiciones generales y especiales para la compra. También podrá verificar si el bien de su interés está disponible para exhibición y los datos de ubicación donde pueden observarlo.
¿Cómo participar?
Para participar en la subasta, regístrese con su usuario y contraseña ingresando a través de este enlace, y haga clic en Sala de subastas virtuales. Tenga en cuenta que la plataforma recibirá ofertas desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025.
Asegúrese de contar con una cuenta corriente o de ahorros de cualquier entidad bancaría del país, habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya se encuentra registrado, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.
Una vez allí, haga el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que encontrará en el menú Mi Cuenta – Constituye tu depósito.
Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace ‘Mi Cuenta – Consulte sus pagos PSE. De igual forma, aparecerá en la opción Sala de subastas virtuales.
En la Sala de subastas virtuales elija el lote por el cual va a ofertar. Escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla Utilizar (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.
Después de realizar una oferta, el sistema indicará el lote por el que está pujando con la palabra «Ganando». Si otro usuario supera su oferta, esta cambiará a «Perdiendo», lo que le brinda la oportunidad de mejorar su propuesta. Cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta. Por ello, le recomendamos estar atento a este reloj hasta confirmar que ya no se aceptan más ofertas.
Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate», en cualquier oficina del Banco Popular.
Finalmente, la DIAN contactará a los ganadores de la subasta para comenzar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.
¿Qué ocurre con los depósitos de quienes participaron, pero no ganaron la subasta?
El Martillo del Banco Popular realizará la devolución del monto consignado a la misma cuenta desde la cual se efectuó el pago. Ningún funcionario del Banco Popular, de la DIAN ni de terceros está autorizado para solicitarle dinero. Sea precavido y no se deje engañar.