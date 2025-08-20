Diego Fernando Marín es el nuevo presidente de Heinsohn, firma colombiana de gestión empresarial

Heinsohn, empresa colombiana con más de 45 años en el desarrollo de software, dio a conocer que Diego Fernando Marín Sanabria asumirá el liderazgo de la compañía, en reemplazo de Luis Fernando Jaramillo. Este nombramiento se hizo efectivo el primero de agosto de 2025.
Según se informó, el principal reto del nuevo presidente será dar continuidad al plan de crecimiento de la marca, que hoy tiene presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y emplea a más de 800 profesionales.
Por otro lado, soportará el relacionamiento con clientes, entre los que hay entidades como DHL, Caracol TV, Milagros, entre otras metas que tendrá el nuevo líder de Heinsohn.
Marín Sanabria fue miembro de la Junta Directiva de la firma y ha trabajado 19 años en la unidad de soluciones de Nómina y Gestión Humana.
De acuerdo con un comunicado, desde su dirección “consolidó un portafolio sólido, impulsó la expansión internacional, mejoró la eficiencia operativa y fortaleció relaciones de largo plazo con las más de mil empresas que confían en las soluciones de Heinsohn”.
Expresidente ocupará la Presidencia de la Junta Directiva
Marín consideró como “un honor asumir este cargo en una empresa como Heinsohn, la cual es un ejemplo de que en nuestro país existe el conocimiento necesario para desarrollar soluciones tecnológicas de punta”.
Por su parte, Luis Fernando Jaramillo, quien deja la cabeza de esta organización, asumirá la Presidencia de la Junta Directiva. “Su visión de crecimiento para el Grupo Heinsohn tendrá continuidad, aportando una mirada estratégica, coherencia institucional y acompañamiento cercano a los equipos y clientes”, dice el comunicado.
El Grupo Heinsohn tiene más de 1.200 clientes y proyecta cerrar el 2025 con ventas por $190.000 millones, incrementando en un 17% frente a los $163.000 millones vendidos en 2024.
En el aspecto social, Grupo Heinsohn creó la Fundación Heinsohn Conecta, con la cual trabaja en torno a la educación, la empleabilidad y la disminución del impacto de la huella de carbono interna. En los próximos meses esperan llegar a los 200 beneficiarios.
El nombramiento “dará continuidad a la estrategia de acompañamiento de Heinsohn, la cual se basa principalmente en infraestructura tecnológica avanzada, adaptabilidad normativa, optimización de costos y ciberseguridad”, concluye la comunicación.