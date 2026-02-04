Dimayor desmiente a Sencia por El Campín y pide cancelar el concierto del 28 de febrero

La Dimayor desmintió públicamente a Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, sobre el origen del aplazamiento de los partidos programados en el estadio El Campín. Según la Dimayor, la decisión fue “única y exclusiva” del ente rector del fútbol profesional y no una iniciativa de la empresa operadora del escenario, como afirmó Hoyos en una entrevista con Noticias Caracol. El pronunciamiento elevó la tensión entre las partes y abrió un nuevo frente en la discusión sobre el uso del estadio capitalino.
El aplazamiento de tres partidos se dio tras el deterioro visible del terreno de juego, en medio de un proceso de implementación de grama híbrida y una temporada de lluvias intensas en Bogotá. De acuerdo con el Ideam, enero y febrero han presentado precipitaciones por encima del promedio histórico en la Sabana, un factor que complica la recuperación del césped.
Sin embargo, Dimayor fue enfática en que la decisión no respondió a una solicitud de Sencia, sino a criterios deportivos y de integridad física de los jugadores. Los partidos aplazados incluyen Millonarios vs. Pereira, Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América de Cali.
En su comunicado, la Dimayor también hizo un llamado directo a Sencia para que cancele el concierto programado para el 28 de febrero en El Campín. Según la entidad, permitir un evento masivo después del aplazamiento deportivo dejaría la cancha “en las mismas o peores condiciones”, lo que haría inútil el sacrificio asumido por clubes y torneo al modificar el calendario.
Dimayor fija postura y contradice versión de Sencia
La Dimayor sostuvo que prohibió de manera expresa la realización de partidos en El Campín tras evaluar el estado del campo y priorizar la calidad del espectáculo. Aseguró que el aplazamiento implicó ajustes complejos en la programación del campeonato, con efectos sobre viajes, preparación deportiva y planificación financiera de los equipos involucrados.
Sencia, por su parte, afirmó que solicitó de forma proactiva el aplazamiento de los partidos, teniendo en cuenta el proceso de hibridación de la cancha y los pronósticos climáticos del Ideam. La empresa explicó que la pausa deportiva hace parte de un plan integral de recuperación, que incluye suspender eventos culturales hasta el 27 de febrero y monitorear el estado del césped con reportes periódicos.
El trasfondo del conflicto es económico. El Campín es uno de los activos más importantes del entretenimiento en Bogotá. Un solo concierto de gran formato puede generar ingresos superiores a los $10.000 millones entre boletería, patrocinios y consumo, mientras que un partido de alta convocatoria del fútbol local puede mover entre $1.500 y $3.000 millones en ingresos directos e indirectos. La tensión surge al definir qué actividad tiene prioridad cuando el estado del escenario no permite ambas.
La grama híbrida, utilizada en estadios de ligas europeas, combina césped natural con fibras sintéticas para mejorar resistencia. Su implementación inicial suele requerir entre 8 y 12 semanas de adaptación, un periodo crítico en el que el uso intensivo puede afectar el resultado final. En El Campín, ese proceso coincide con el inicio de la temporada del fútbol profesional y una agenda cargada de espectáculos.
Recomendado: IDRD y Sencia explican quién responde por la grama de El Campín y qué viene ahora
El cruce de versiones entre Dimayor y Sencia deja en evidencia un problema estructural: la falta de una política clara y consensuada sobre el uso del principal escenario deportivo del país. Mientras Dimayor insiste en proteger la competencia y pide cancelar el concierto del 28 de febrero, Sencia defiende su plan de recuperación.