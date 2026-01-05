En la noche de este 5 de enero, se reportaron nuevas explosiones en Caracas (Venezuela), cerca del Palacio de Miraflores, el centro del Gobierno venezolano.
Hasta el momento no se produce información oficial sobre las causas ni los autores de los disparos. Entretanto, en redes sociales, las personas reportan las afectaciones.
La noticia se produce apenas unos días después de efectuarse los bombardeos de Estados Unidos a la capital que terminaron con la captura del presidente, Nicolás Maduro, quien compareció este lunes ante la justicia estadounidense, en Nueva York.
Recomendado: Maduro se declara inocente ante tribunal de Nueva York en su histórico juicio
El Gobierno venezolano es actualmente dirigido por la vicepresidente del país, Delcy Rodríguez, quien asumió como encargada y presentó juramento esta tarde, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decidiera que debía asumir las funciones.
Aún no se confirma si Rodríguez se encontraba en el Palacio, pero fuentes afirmaron que estaría en inmediaciones del mismo en otros edificios del Gobierno.
La situación actual en Venezuela
Venezuela atraviesa por un periodo calificado por muchos como de “incertidumbre”, luego de que la administración de Trump anunciara que se establecería en el país suramericano mientras se culmina el periodo de “transición” tras la captura de Nicolás Maduro.
El Gobierno estadounidense busca reactivar la operación petrolera en Venezuela y anunció que importantes compañías invertirán para tal fin.
Con la extracción del crudo que se logre producto de esta operación, Estados Unidos se “pagaría” los costos que ha invertido en las operaciones en Venezuela, tal como lo anunció Trump en un reciente discurso.
—