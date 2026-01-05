Ahora | Maduro se declara inocente ante tribunal de Nueva York en su histórico juicio

Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes 5 de enero en su primer juicio en un tribunal federal de Manhattan.
Los cargos, explicó la fiscal Pamela Bondi, son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.
Cabe destacar que luego de haber sido apresado por fuerzas estadounidenses la madrugada del pasado sábado 3 de enero, Maduro fue recluido en el Metropolitan Detention Center junto a su esposa Cilia Flores.
Captura a Nicolás Maduro y anuncios de Trump
Alrededor de las 2:00 a.m. del 3 de enero, en Caracas se escucharon al menos siete detonaciones, específicamente en bases militares según informó la agencia AP.
Luego de eso, Trump por medio de su cuenta en Truth Social confirmó la captura de Maduro, informando que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.
Y en medio de una rueda de prensa en Mar-a-Lago ese día, reveló detalles de la operación y anunció que EE. UU. asumirá la administración de Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”.
Sobre el petróleo de ese país, dijo que “haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura dañada y empiecen a generar ganancias para el país. Y estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor si es necesario”.
Posteriormente el 4 de enero, Delcy Rodríguez, vicepresidenta, asumió la jefatura del Estado como presidente encargada luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo ordenara.