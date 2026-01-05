Delcy Rodríguez propone una “agenda de cooperación” entre Venezuela y Estados Unidos

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dio a conocer algunos de los detalles sobre el proceso de cambio de Gobierno en ese país, luego de la detención de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Rodríguez, se están estableciendo los espacios para que, junto con el gobierno Trump, se encuentren los mecanismos que no escalen más el conflicto.
Indicó en un comunicado la presidenta encargada que ese país reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica.
“Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, dijo.
¿Qué más dijo Rodríguez sobre Estados Unidos y Venezuela?
Agregó que es clave avanzar hacia un relacionamiento internacional “equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.
Añadió Rodríguez que se extiende la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar “conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional” y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”.
Concluyó Rodríguez diciendo que su sueño su país «sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”.