Juicio a Nicolás Maduro arrancará en las próximas horas

El gobierno de Donald Trump confirmó que el juicio a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, arrancará en las próximas horas en un importante tribunal de Nueva York.
La información fue divulgada por fuentes oficiales luego de que la cabeza de régimen en Venezuela fuera capturada por las fuerzas militares estadounidenses este sábado 3 de enero.
La Fiscalía de Estados Unidos ya había adelantado los cargos por los cuales se levantaría el preciso con Nicolás Maduro, quien llegó a territorio estadounidense en la noche del mismo sábado 3 de enero.
Maduro, dijo la fiscal Pamela Bondi, será procesado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.
Lo que sigue en juicio contra Nicolás Maduro
“En nombre de todo el Departamento de Justicia de los EE. UU., quisiera agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, dijo el pasado sábado Bondi.
De esta manera, a las 12 del mediodía (hora de Colombia y Nueva York) Nicolás Maduro empezará su juicio en un tribunal federal ubicado en Manhattan.
También se conoció que empezará a comparecer ante el juez de distrito Alvin Hellerstein, magistrado que fue nombrado en su momento por el expresidente Bill Clinton.