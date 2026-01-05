Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

Juicio a Nicolás Maduro arrancará en las próximas horas

Ya se confirmó quién será el juez en el caso contra Nicolás Maduro. Estos son los detalles del proceso.

Trump reveló la primera imagen de Nicolás Maduro capturado
Trump reveló la primera imagen de Nicolás Maduro capturado. Foto: Flickr The White House/Truth Social.

El gobierno de Donald Trump confirmó que el juicio a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, arrancará en las próximas horas en un importante tribunal de Nueva York.

La información fue divulgada por fuentes oficiales luego de que la cabeza de régimen en Venezuela fuera capturada por las fuerzas militares estadounidenses este sábado 3 de enero.

La Fiscalía de Estados Unidos ya había adelantado los cargos por los cuales se levantaría el preciso con Nicolás Maduro, quien llegó a territorio estadounidense en la noche del mismo sábado 3 de enero.

Maduro, dijo la fiscal Pamela Bondi, será procesado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Imagen: Flickr Gobierno de Venezuela.

Lo que sigue en juicio contra Nicolás Maduro

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de los EE. UU., quisiera agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, dijo el pasado sábado Bondi.

De esta manera, a las 12 del mediodía (hora de Colombia y Nueva York) Nicolás Maduro empezará su juicio en un tribunal federal ubicado en Manhattan.

Captura de Nicolás Maduro. Fotos: redes y cuenta X Nicolás Maduro
Captura de Nicolás Maduro. Fotos: redes y cuenta X Nicolás Maduro

También se conoció que empezará a comparecer ante el juez de distrito Alvin Hellerstein, magistrado que fue nombrado en su momento por el expresidente Bill Clinton.

