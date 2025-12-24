Distrito modificará decreto para recicladores, pero la separación de residuos en calles sigue en discusión

La comunidad recicladora levantó las protestas que se desarrollaban en el norte de Bogotá tras alcanzar un acuerdo con la Alcaldía Mayor para iniciar una mesa de diálogo. Las dos partes entrarán a revisar las inconformidades frente a la modificación del Decreto 014 de 2023.
Las manifestaciones, que congregaron a cerca de 500 recicladores, se extendieron desde la calle 100 hacia el centro de la ciudad. Durante la jornada, organizaciones del gremio expresaron su rechazo a los operativos de control adelantados por el Distrito, señalando afectaciones directas a su actividad económica.
Ecoalianza de Recicladores aseguró que las medidas adoptadas por la administración han derivado en decomisos de carretas y material aprovechable. “Nos prometieron dignificación, pero nos dan humillación. Decomisan nuestros vehículos, confiscan nuestro material, destruyen el sustento de nuestras familias. El alcalde rompió cada promesa de campaña”, afirmó la organización.
Desde la Administración Distrital, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reconoció el derecho a la protesta, pero defendió la aplicación de la norma vigente para ordenar el uso del espacio público.
Según explicó, algunas prácticas asociadas a la separación de residuos en calles y andenes han generado desorden y acumulación de basura. “La dinámica de separación de residuos en andenes o calles propicia en muchos casos regueros de basura y por eso aplicaremos la ley legítimamente para mejorar estas prácticas. La ciudadanía exige más orden en el espacio público y todos los actores debemos poner de nuestra parte”, señaló.
El proceso de diálogo seguirá siendo articulado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá, con la participación de las secretarías Jurídica, de Gobierno, de Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
En esa línea, la Secretaría del Hábitat reiteró que el Decreto 014 establece obligaciones claras para evitar la generación de puntos críticos de residuos en el espacio público.
“Esta norma exige expresamente abstenerse de romper o rasgar las bolsas en las que son dispuestos los residuos por parte de los usuarios. Por supuesto que estas personas pueden acceder al material, pero insistimos en que esto no puede seguir incentivando puntos críticos de arrojo. La labor de los recicladores es vital para la ciudad y como Distrito queremos trabajar de la mano con ellos, cumpliendo siempre la norma y respondiendo al principio de corresponsabilidad”, indicó la entidad.
Compromiso de modificar el Decreto 014
Tras la reunión con los voceros del gremio, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a modificar el Decreto 014 de 2023, particularmente el artículo noveno, relacionado con las estrategias para la conservación del espacio público, uno de los puntos que más inconformidad había generado entre los recicladores.
Según el acta firmada entre las partes, el Distrito acordó ajustar la norma para alinearla con la regulación nacional. “En cumplimiento del compromiso de trabajar sobre lo construido, se acordó la modificación del decreto 014 de 2023, para alinearlo con la normativa nacional, a saber, el decreto 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda, particularmente en lo que respecta a la recuperación del material aprovechable”, señala el documento.
El cronograma acordado contempla la revisión conjunta del decreto modificado, la publicación del proyecto y los trámites jurídicos correspondientes, mientras continúan las conversaciones para definir alternativas que permitan compatibilizar la labor de los recicladores con el ordenamiento del espacio público en la ciudad.