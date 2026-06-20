Entrevista | Credicorp movilizó $1,7 billones en créditos a negocios en Colombia y bancarizó a 19.000 personas en 2025

Credicorp, uno de los grupos financieros más grandes de América Latina, reportó que durante 2025 desembolsó $1,72 billones para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, al tiempo que logró bancarizar a más de 19.000 personas a través de su filial Mibanco.
Las cifras hacen parte del más reciente Reporte de Sostenibilidad del grupo, que identifica a Colombia como uno de sus mercados estratégicos en la región, junto con frentes de trabajo enfocados en inclusión financiera, financiamiento sostenible y fortalecimiento del mercado de capitales.
Según la compañía, los desembolsos dirigidos a mipymes crecieron 15 % frente a 2024 y estuvieron acompañados por iniciativas para ampliar el acceso al crédito formal entre microempresarios y trabajadores que tradicionalmente han dependido de fuentes informales de financiación.
El grupo también destacó que en Colombia destinó más de $127.000 millones en financiamiento ambiental y lanzó el primer CDT sostenible con destinación específica de Mibanco, cuyos recursos deben dirigirse a proyectos con impacto social y ambiental.
Relacionado: Holding peruano Credicorp reportó utilidad récord en primer trimestre; destacó crecimiento de Mibanco Colombia
Retos en inclusión financiera para Colombia
Pese a esos avances, Credicorp considera que el país mantiene retos importantes en materia de inclusión financiera.
De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera elaborado por el grupo, Colombia obtuvo 45,4 puntos sobre 100, por debajo del promedio regional de 48,5 puntos. Además, ocupa el séptimo lugar entre los ocho países evaluados.
En entrevista con Valora Analitik, Catalina Morales, gerente de Sostenibilidad de Credicorp, explicó que el desafío no se limita al acceso a productos financieros.
“Nosotros estamos viendo la inclusión financiera como un medio para llegar a algo más: el bienestar financiero de las personas”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es que las personas no solo tengan acceso a cuentas o créditos, sino que utilicen efectivamente herramientas de ahorro, financiamiento y planificación financiera que les permitan mejorar su calidad de vida.
Morales señaló que el grupo ha identificado brechas estructurales en Colombia relacionadas con la informalidad, el acceso al crédito y la productividad de las mipymes, factores que siguen limitando la inclusión financiera en el país.
Mibanco seguirá siendo apuesta en Colombia
La ejecutiva aseguró que la nueva estrategia de sostenibilidad de Credicorp para el periodo 2025-2030 concentra sus esfuerzos en tres pilares: inclusión, finanzas para el futuro y confianza.
En Colombia, el principal énfasis estará puesto en el fortalecimiento de los microempresarios y en la expansión de iniciativas lideradas por Mibanco.
Relacionado: Mibanco Colombia proyecta duplicar utilidades y consolidarse en microcrédito durante 2026
“Hay una ambición de crecimiento de la subsidiaria de Mibanco en el país y de seguir acompañando a los microempresarios; eso está claro y está en el plan de Credicorp para los próximos cinco años”, señaló.
Agregó que la entidad continuará impulsando programas de educación financiera, herramientas digitales de acompañamiento y productos de financiamiento sostenible para ampliar el acceso de los microempresarios al sistema financiero formal.