Divisas generadas por el turismo en Colombia crecieron 11 % los primeros nueve meses de 2025

Tras las proyecciones de mayor cantidad de ingreso de turistas a Colombia, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) informó este jueves 11 de diciembre que entre enero y septiembre de 2025 aumentaron un 11 % en comparación con ese período de 2024.
Las divisas generadas por el turismo alcanzaron US$8.371 millones, superando los US$7.545 millones el año anterior.
El incremento en las divisas muestra una recuperación y fortalecimiento del turismo receptivo, impulsados por una mayor conectividad aérea, la diversificación de la oferta, el creciente interés por experiencias auténticas y de naturaleza, y el trabajo articulado entre el sector público y privado.
Este comportamiento también refleja el impacto del sector en la generación de empleo formal y en la dinamización de las economías regionales, especialmente en territorios que han apostado por la profesionalización del servicio y la consolidación de nuevas experiencias y destinos.
El gremio destacó además la importancia de continuar fortaleciendo la competitividad del país mediante políticas claras, promoción internacional sostenida y condiciones que impulsen el turismo formal, y aseguró que seguirá trabajando en articulación con el Gobierno Nacional y los actores del sector.
“Este crecimiento del 11 % demuestra que el turismo sigue siendo un motor estratégico para la economía del país. El compromiso del sector hotelero y de todos los actores de la cadena turística ha sido clave para posicionar a Colombia como un destino competitivo y en evolución constante”, aseguró José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco.