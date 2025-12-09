Satena habilitó cuatro nuevas rutas desde y hacia Barranquilla: estos son los destinos y frecuencias

La aerolínea colombiana propiedad del Estado, Satena, informó la apertura de cuatro nuevas rutas que conectarán a Barranquilla con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.
Los vuelos son operados con aeronaves ATR-72, equipos reconocidos por su eficiencia, seguridad y óptimo desempeño en aeropuertos regionales.
“Esta expansión marcó un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla seguimos conectando oportunidades y aportando al progreso regional. Cada nueva ruta representó desarrollo, inclusión y una forma de acortar distancias que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.
Con estas aperturas, Barranquilla se posiciona como un hub estratégico de conectividad, acercando la costa al interior del país y reduciendo tiempos de viaje para pasajeros, empresarios y turistas.
Rutas y frecuencias
Barranquilla – Montería – Barranquilla
Lunes, miércoles, viernes y sábado
Barranquilla-Montería: 5:50 a. m.
Montería-Barranquilla: 7:30 a. m.
Martes y jueves
Barranquilla-Montería: 5:50 a. m.
Montería-Barranquilla: 7:30 a. m.
Barranquilla-Montería: 3:10 p. m.
Montería-Barranquilla: 4:45 p. m.
Domingo
Barranquilla-Montería: 7 a. m.
Montería-Barranquilla: 8:35 a. m.
Barranquilla – Valledupar – Barranquilla
Martes, jueves y sábado
Barranquilla-Valledupar: 8:55 a. m.
Valledupar-Barranquilla: 10:15 a. m.
Domingo
Barranquilla-Valledupar: 2:10 p. m.
Valledupar-Barranquilla: 3:35 p. m.
Barranquilla – Bucaramanga – Barranquilla
Lunes
Barranquilla-Bucaramanga: 8:55 a. m.
Bucaramanga-Barranquilla: 10:50 a. m.
Miércoles
Barranquilla-Bucaramanga: 4:05 p. m.
Bucaramanga-Barranquilla: 6 p. m.
Sábado
Barranquilla-Bucaramanga: 12 p. m.
Bucaramanga-Barranquilla: 2 p. m.
Recomendado: JetSmart lanzó vuelos directos a Punta Cana desde Medellín y Cali: anunciaron código promocional
Barranquilla – Aguachica – Barranquilla
Martes y jueves
Barranquilla-Aguachica: 11:40 a. m.
Aguachica-Barranquilla: 1:20 p. m.
Domingo
Barranquilla-Aguachica: 10 a. m.
Aguachica-Barranquilla: 2:25 p. m.
“Con esta ampliación fortalecimos nuestra presencia en el Caribe y reafirmamos nuestro compromiso con las regiones”, agregó Zuluaga Castaño.
Los tiquetes y horarios quedaron disponibles para consulta en www.satena.com.