Satena habilitó cuatro nuevas rutas desde y hacia Barranquilla: estos son los destinos y frecuencias

Los vuelos son operados con aeronaves ATR-72.

Satena
Satena habilitó cuatro nuevas rutas desde Barranquilla. Foto: cortesía Satena.

La aerolínea colombiana propiedad del Estado, Satena, informó la apertura de cuatro nuevas rutas que conectarán a Barranquilla con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.

Los vuelos son operados con aeronaves ATR-72, equipos reconocidos por su eficiencia, seguridad y óptimo desempeño en aeropuertos regionales.

“Esta expansión marcó un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla seguimos conectando oportunidades y aportando al progreso regional. Cada nueva ruta representó desarrollo, inclusión y una forma de acortar distancias que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Con estas aperturas, Barranquilla se posiciona como un hub estratégico de conectividad, acercando la costa al interior del país y reduciendo tiempos de viaje para pasajeros, empresarios y turistas.

Rutas y frecuencias

Barranquilla – Montería – Barranquilla

Lunes, miércoles, viernes y sábado

Barranquilla-Montería: 5:50 a. m.

Montería-Barranquilla: 7:30 a. m.

Martes y jueves

Barranquilla-Montería: 5:50 a. m.

Montería-Barranquilla: 7:30 a. m.

Barranquilla-Montería: 3:10 p. m.

Montería-Barranquilla: 4:45 p. m.

Domingo

Barranquilla-Montería: 7 a. m.

Montería-Barranquilla: 8:35 a. m.

Barranquilla – Valledupar – Barranquilla

Martes, jueves y sábado

Barranquilla-Valledupar: 8:55 a. m.

Valledupar-Barranquilla: 10:15 a. m.

Domingo

Barranquilla-Valledupar: 2:10 p. m.

Valledupar-Barranquilla: 3:35 p. m.

Barranquilla – Bucaramanga – Barranquilla

Lunes

Barranquilla-Bucaramanga: 8:55 a. m.

Bucaramanga-Barranquilla: 10:50 a. m.

Miércoles

Barranquilla-Bucaramanga: 4:05 p. m.

Bucaramanga-Barranquilla: 6 p. m.

Sábado

Barranquilla-Bucaramanga: 12 p. m.

Bucaramanga-Barranquilla: 2 p. m.

Barranquilla – Aguachica – Barranquilla

Martes y jueves

Barranquilla-Aguachica: 11:40 a. m.

Aguachica-Barranquilla: 1:20 p. m.

Domingo

Barranquilla-Aguachica: 10 a. m.

Aguachica-Barranquilla: 2:25 p. m.

 “Con esta ampliación fortalecimos nuestra presencia en el Caribe y reafirmamos nuestro compromiso con las regiones”, agregó Zuluaga Castaño.

Los tiquetes y horarios quedaron disponibles para consulta en www.satena.com.

