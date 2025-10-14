En estos tres casos una persona puede recibir doble pensión en Colombia

La normativa local, por generalidad, solamente permite que una persona reciba una mesada de pensión en Colombia. Sin embargo, hay algunas excepciones que requieren de documentación clave.
Según la normativa vigente, el beneficio de una jubilación, en los casos puntuales, debe cumplir con una serie de requisitos que giran entorno al nivel de invalidez o, en algunos casos, el beneficio por sobrevivencia.
Hay que tener en cuenta que esta doble pensión en Colombia se otorga siempre y cuando los fondos respectivos aprueben el cumplimiento de lo que exige la normativa local.
Hay sin embargo, según la misma ley, límites sobre los montos de las mesadas que reciben las personas con doble jubilación en el país.
Los casos en los que se puede recibir una doble pensión en Colombia
- Pensión de vejez (o invalidez) y pensión de sobrevivientes: Una persona puede recibir su propia pensión de vejez o invalidez y, simultáneamente, la pensión de sobrevivientes. Esta es la combinación más común y está expresamente permitida para proteger a la familia
- Dos pensiones de sobrevivientes: Un beneficiario (por ejemplo, un hijo menor o inválido) puede recibir dos pensiones de sobrevivientes si ambos padres fallecen y cumplen con los requisitos para causar la prestación
- Pensión de vejez (del sistema común) y pensión de invalidez de origen laboral (riesgosas laborales): Es posible recibir una pensión de vejez y, al mismo tiempo, una pensión de invalidez proveniente del Sistema General de Riesgos Laborales (ARL), siempre que ambas no se basen en la misma enfermedad o accidente
Estos beneficios de la doble pensión en Colombia se aplican tanto para quienes están en Colpensiones como para quienes hacen parte de los fondos privados que funcionan en el país.
Recomendado: Reforma pensional estaría a horas de definirse en la Corte Constitucional
Finalmente, la justicia local ha dejado en claro que el monto total de la doble pensión en Colombia, cuando se reconozca, no puede exceder los 20 salario mínimos mensuales.