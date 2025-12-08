Dólar a la baja: Así pueden los colombianos comprar casa en EE.UU. mucho más económica

La percepción de que adquirir una propiedad en Estados Unidos es un proceso complejo y dirigido únicamente a grandes inversionistas sigue presente entre muchos latinoamericanos. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado, sumadas a la tendencia reciente del dólar a la baja y a nuevas facilidades financieras, están ampliando las posibilidades para que más personas consideren este tipo de inversión. Así lo señaló Gustavo Gálvez, CEO de PFS Realty, en entrevista con Valora Analitik, en la que explicó por qué el contexto actual resulta favorable para quienes buscan diversificar su patrimonio.
Según Gálvez, la combinación entre un ajuste en los precios del mercado inmobiliario estadounidense y la depreciación del dólar frente a diversas monedas latinoamericanas ha generado un escenario atractivo para inversionistas que desean proteger o ampliar sus activos. “Estamos en un mercado de comprador, con propiedades a precios competitivos. Es importante desmontar el mito de que invertir en Miami o en Estados Unidos es exclusivo para grandes fortunas”, aseguró. Indicó que hoy existen alternativas desde los US$300.000 o US$400.000, lo que abre la puerta a un público más amplio interesado en proyectos nuevos o usados con potencial de valorización.
El directivo agregó que la reciente disminución de las tasas de interés en Estados Unidos contribuye a mejorar el flujo de caja de quienes acceden a financiamiento. “Actualmente, un banco americano puede ofrecer créditos con tasas cercanas al 6,25% anual a 30 años. Para solicitarlo, el inversionista solo requiere la visa B1/B2 y una documentación básica que respalde ingresos y solvencia”, explicó. En este contexto, las entidades financieras pueden cubrir entre el 60 % y el 70 % del valor del inmueble, siempre que el comprador demuestre una capacidad económica equivalente a cerca del 50 % del precio de la propiedad.
Uno de los temas que más inquieta a los inversionistas extranjeros es la seguridad de sus recursos. Frente a esto, Gálvez fue claro al precisar que, aunque ninguna inversión es completamente segura, sí existen mecanismos que reducen riesgos. “El dinero se deposita en un fideicomiso —una escrow account— y ninguna persona dentro de la compañía tiene acceso directo a esos fondos”, señaló. Recordó que PFS Realty actúa como broker y no como constructora, por lo que los desembolsos solo se realizan cuando la propiedad está lista para ser escriturada.
¿Cómo comprar casa en Estados Unidos mucho más económica?
Gálvez destacó además que la compañía ofrece acompañamiento integral para quienes compran desde Colombia. “Brindamos un servicio 360 grados: apoyamos la apertura de la cuenta bancaria en Estados Unidos, buscamos el inquilino, administramos el inmueble y manejamos los aspectos contables y legales”, afirmó. Para estructurar la compra de manera adecuada, recomendó realizarla mediante una persona jurídica, generalmente una sociedad tipo SAS, y contar con asesoría especializada en tributación estadounidense. Explicó que en ese país solo se paga impuesto sobre la renta si existe una ganancia real y que la depreciación anual del inmueble permite que muchos inversionistas no deban asumir ese gravamen durante los primeros años.
En cuanto a la trayectoria de la empresa, Gálvez indicó que cuentan con clientes en 12 países y más de dos décadas de experiencia. “La referencia más sólida es la de un cliente satisfecho. Incluso figuras reconocidas, como el empresario Arturo Calle, han compartido públicamente su experiencia con nosotros”, añadió.
Para el CEO, el momento actual representa una oportunidad relevante. “Los colombianos contamos hoy con una opción real para dolarizar el patrimonio y diversificar el portafolio. La coyuntura es favorable y es el momento de aprovecharla con una asesoría adecuada”, concluyó.