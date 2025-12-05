Dólar en Colombia cierra la semana con fuerte alza influenciado por la tensión política local; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense finalizó la semana con un marcado repunte en el mercado colombiano, alcanzando un nuevo nivel máximo para el mes. El precio de cierre se estableció en $3.840,50, un valor significativamente superior al del día anterior, que fue de $3.799,80.
La cotización abrió en $3.800 y operó con un alto volumen de negociación, oscilando entre un mínimo de $3.796 y un máximo de $3.853. Este movimiento reflejó un mercado que no está en relación con la mayoría de las monedas de la región.
El impulso alcista del dólar fue atribuido por analistas a factores puramente domésticos. Por un lado, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien mencionó una posible emergencia financiera y lanzó fuertes críticas al Banco de la República y al Congreso.
Estas declaraciones generaron preocupación entre los inversionistas por el efecto que este tono de confrontación puede tener sobre la estabilidad fiscal y la confianza del mercado, según JP Tactical Trading.
Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital, señaló que el par sigue operando algo errático. Se observa una importante demanda de corto plazo por debajo de los niveles de $3.765, anticipando un cierre más alto para lo que resta del año.
Petróleo sube por riesgo geopolítico
Los precios del crudo subieron, logrando una ganancia semanal impulsada por la prima de riesgo geopolítico. La falta de avances en las negociaciones de EE. UU. en Moscú y los ataques ucranianos a la infraestructura rusa limitaron la posibilidad de restablecer el suministro de Rusia.
Las tensiones en Venezuela, incluyendo la amenaza de medidas estadounidenses contra su petrolera, podrían poner en riesgo la producción nacional de 1,1 millones de barriles de petróleo por día.
La expectativa de un recorte de tasas en EE. UU. que alentaría la demanda se sumó a los factores alcistas. No obstante, el alza fue contenida por el temor a un exceso de oferta, reflejado en la reducción del precio del crudo ligero árabe de Arabia Saudita para Asia a su nivel más bajo en cinco años y la caída del petróleo canadiense a su mínimo desde marzo.
El barril WTI se ubicó en US$60,19 (+0,87 %) y el Brent en US$63,83 (+0,90 %).
En Estados Unidos, la inflación subyacente —el indicador clave que vigila la Reserva Federal para evaluar la tendencia real de los precios— registró un aumento anual del 2,8 % en septiembre, según los datos actualizados y divulgados por el Bureau of Economic Analysis (BEA).
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,25 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 9,115 % y la jornada previa finalizaron en 9,241 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,200 %, mientras que el dato anterior fue de 11,150 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,140 % y la jornada previa finalizaron en 12,203 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,003 %, mientras que el dato anterior fue de 12,091 %.
