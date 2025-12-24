El dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 24 de diciembre en $3.738, lo que representó una caída de $17 frente al cierre del 23 de diciembre, cuando la divisa terminó en $3.755.
La sesión estuvo marcada por un comportamiento estable y por baja liquidez, debido a las festividades de Navidad y al cierre anticipado de varias plazas internacionales.
De acuerdo con el sistema de negociación, la divisa estadounidense abrió en $3.740 y se movió en un rango estrecho durante la sesión, registrando un mínimo de $3.690 y un máximo de $3.740.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy se ubicó en $3.759.
Hacia el cierre del año, los expertos reiteran que la volatilidad podría mantenerse contenida, aunque no descartan movimientos puntuales dependiendo de la liquidez disponible y de noticias locales, como la publicación de minutas del Banco de la República o decisiones relacionadas con la emergencia económica.
Mercado con bajo volumen y menor volatilidad
El monto negociado durante la jornada fue de $1.169.863 con un total de 875 transacciones, cifras que reflejan una sesión de menor actividad, consistente con los horarios reducidos en los mercados internacionales.
Desde el frente externo, el mercado cambiario estuvo influenciado por un entorno global sin mayores catalizadores. El índice dólar (DXY) se mantuvo estable, mientras que las materias primas y los futuros bursátiles operaron con variaciones limitadas, en un contexto típico de cierre de año.
Analistas del mercado señalaron que “la sesión estuvo caracterizada por movimientos técnicos y baja profundidad en la negociación”.
Precio del Petróleo
El mercado petrolero mostró un leve repunte este miércoles, acumulando su sexta jornada consecutiva de avances, impulsado por el buen desempeño de la economía estadounidense y por los riesgos de eventuales interrupciones en la oferta provenientes de países como Venezuela y Rusia.
Destacado: Shell ya no será socio de Ecopetrol en proyectos en el Caribe colombiano; USO denuncia convención colectiva de trabajo
Aun así, el balance anual apunta a que los precios registrarían su mayor retroceso desde 2020.
En este contexto, el crudo Brent avanzó cerca de 0,2 % y se cotizó alrededor de US$62,5 por barril, mientras que el WTI estadounidense subió aproximadamente 0,3 %, ubicándose en torno a US$58,5 por barril, en una sesión marcada por movimientos moderados y cautela entre los inversionistas.
