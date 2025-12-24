El dólar en Colombia abrió este miércoles 24 de diciembre con tendencia bajista, en una jornada marcada por menor liquidez debido a las festividades navideñas y a la espera de señales clave tanto a nivel local como internacional.
La divisa estadounidense inició la sesión en $3.740, $15 por debajo del cierre del 23 de diciembre, cuando terminó en $3.755. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy se ubica en $3.759.
Durante las primeras negociaciones, el dólar ha registrado un mínimo de $3.720 y un máximo de $3.740.
Según el análisis entregado por Credicorp Capital, el mercado arranca con un entorno de bajo volumen de negociación, en una sesión en la que a nivel internacional la mayoría de las bolsas operarán en horarios reducidos por las festividades.
“Al alza, el dólar podría visitar zonas de $3.780 y $3.800, mientras que a la baja las primeras referencias se ubican en $3.740 y $3.720 Si la presión vendedora se mantiene y la liquidez lo permite, no se descartan movimientos hacia la zona de $3.700”, señala Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital.
Mercado cambiario arranca con dólar a la baja
En el frente macroeconómico, la atención estará puesta en el dato semanal de solicitudes de subsidio al desempleo en Estados Unidos, mientras que en Colombia el foco se mantiene en la publicación de las minutas del Banco de la República.
Además, el mercado sigue atento a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno, cuya revisión por parte de la Corte Constitucional se extenderá hasta el 13 de enero.
En los mercados internacionales, el índice dólar (DXY) opera plano, alrededor de los 97,90 puntos, mientras que las materias primas mantienen un sesgo positivo. El oro llegó a cotizar por encima de los $4.500 por onza, mientras que el petróleo Brent se mantiene estable cerca de los US$62,40 por barril.
Los futuros de los principales índices accionarios también muestran movimientos limitados.
En renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se ubica en 4,16 %, mientras que las monedas de la región operan de forma mixta. El real brasileño se mantiene alrededor de 5,51, el peso mexicano por debajo de 17,90 y el peso chileno cerca de 907.
