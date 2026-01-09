Dólar cierra la semana al alza tras nuevos datos de inflación en Colombia y empleo en EE. UU.; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense finalizó la primera semana completa del año con una estabilidad relativa, registrando un cierre de $3.718,40. Esta cifra representa un leve incremento de $6 frente al dato de ayer ($3.711,93), en una jornada marcada por la publicación de datos laborales clave en Estados Unidos y el reporte de inflación en Colombia.
La divisa abrió la sesión en $3.717 y, aunque alcanzó a romper momentáneamente la barrera de los $3.700 al tocar un mínimo de $3.698, la presión alcista del dólar a nivel global (DXY) la llevó a un máximo de $3.732,25.
La dinámica cambiaria estuvo influenciada por noticias macroeconómicas en dos frentes. Por un lado, el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. para diciembre mostró un aumento de 50.000 puestos, por debajo de los 60.000 esperados. No obstante, la tasa de desempleo disminuyó al 4,4 % (frente al 4,5 % proyectado), lo que fue interpretado positivamente para la economía.
Además, la confianza del consumidor subió a 54 puntos en enero, superando las estimaciones y reforzando la resiliencia del consumo. Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, destacó que el índice DXY subió a 99,17 (+0,24 %) tras estos datos.
En Colombia, el DANE confirmó que la inflación de diciembre de 2025 cedió al 5,10 %. Si bien los indicadores básicos descendieron, la métrica que excluye alimentos y regulados mostró niveles de resistencia no vistos desde inicios del año pasado, lo que plantea un reto para el Banco de la República.
Para las próximas jornadas, se estiman niveles soporte en $3.700 y resistencias en $3.770.
Petróleo consolida tercer avance semanal
Los precios del crudo cerraron la semana con solidez, impulsados por un entorno internacional tenso. El barril WTI se ubicó en US$59,34 (+2,74 %) y el Brent en US$63,54 (+2,50 %).
La intensificación de las advertencias de la administración Trump hacia Irán, el posible endurecimiento de sanciones a Rusia y la incautación de buques venezolanos han reforzado la prima de riesgo sobre la oferta, sosteniendo el tercer avance semanal consecutivo.
¿Hacia dónde irá la tasa de cambio?
Con el dólar gravitando cerca de los $3.718, la atención de los inversionistas se centrará en cómo la inflación básica en Colombia influirá en la próxima reunión del emisor el viernes 30 de enero y si el optimismo del consumidor en EE. UU. sigue fortaleciendo al DXY global.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,37 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 8,851 %; la jornada previa no finalizaron en 9,158 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 12,121 %, mientras que el dato anterior fue de 12,120 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,870 % y la jornada previa finalizaron en 12,910 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,370 %, mientras que el dato anterior fue de 12,515 %.
