Dólar en Colombia arranca a la baja pendiente de tensiones políticas externas

El dólar en Colombia arrancó jornada por debajo de los $3.700.

Dólar en Colombia
Foto: ©Rafael de Matos Carvalho a través de Canva.com

El dólar en Colombia arrancó sesiones este 15 de enero en los $3.690, según datos suministrados por Credicorp, lo que es $8 menos cuando se compara con el dato de cierre dado a conocer el 14 de enero.

El precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.683, mientras que el valor máximo alcanzó los $3.701.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.695, lo que es $40 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

En el plano local, el mercado está a la expectativa de la primera decisión que tome el Banco de la República sobre las tasas de interés correspondientes a enero.

dólar en Colombia

Lo que mueve al dólar en Colombia

Las expectativas apuntan a que el emisor iniciaría con aumentos del orden de los 25 puntos, mientras que el indicador llegaría, a final de año, hasta el 10 %.

Adicionalmente, se está a la expectativa de lo que pueda pasar con las demandas que piden tumbar los decretos emitidos por el gobierno Petro con foco en la emergencia económica y el aumento del 23 % del salario mínimo.

En el plano internacional, se está a la espera del desenlace del conflicto en Irán y la posibilidad de una intervención a manos de Estados Unidos, mientras los precios de las materias primas se mantienen estables.

Para el caso del oro, luego de tocar máximos históricos, vuelve a caer por un “relajamiento” de las presiones geopolíticas internacionales.

