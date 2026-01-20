Dólar en Colombia arranca a la baja tras disparada de expectativas de inflación para 2026

El dólar en Colombia arrancó sesiones este martes 20 de enero en los $3.670, lo que es $7 menos cuando se compara con el cierre anterior.
Según datos suministrados por Credicorp, la moneda estadounidense da cuenta de un precio mínimo del orden de los $3.670, mientras que el máximo toca los $3.685.
Con esto, el dólar en Colombia muestra un precio promedio del orden de los $3.675, lo que es $25 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
En el plano local, sigue el mercado a la expectativa de lo que pueda pasar con los impuestos decretados en medio de la emergencia económica.
Expertos aseguran que la revisión que haga la Corte Constitucional de ese decreto dejaría sin efectos los cambios propuestos, agregando una presión fiscal a las finanzas del presupuesto, dicen desde el gobierno Petro.
Lo que viene para el dólar en Colombia
De otro lado, los analistas consultados por el Banco de la República apuntan a que los pronósticos de inflación se dispararon con fuerza entre diciembre y enero de este año.
Según la medición, ahora se prevé una inflación, a cierre del 2026, del orden del 6,3 %, mientras que en diciembre del año pasado esa expectativa no superaba el 4,6 %. Al tiempo que las tasas de interés escalarían hasta el 11 %.
Del lado internacional, hay altas expectativas por las nuevas amenazas de Trump a imponer nuevos aranceles a economías que no concuerden con la política estadounidense sobre Groenlandia.
Recomendado: El precio del dólar en Colombia sigue sin superar la barrera de los $3.700
Adicionalmente, hay expectativas por lo que decida la FED sobre si tomará o no la decisión de recortar sus tasas de interés en los próximos días. Analistas apuntan a que se mantendrían intactas
—