Este lunes 19 de enero, el dólar estadounidense operó bajo el mecanismo Next Day por cuenta del feriado en Estados Unidos por la celebración del Día de Martin Luther King Jr.
El billete verde registró un precio de cierre de $3.677,00. Es decir, $8 menos que lo cotizado al final de la jornada del viernes pasado ($3.685,00).
El precio promedio, por su parte, se ubicó en $3.672,27; mientras que el precio mínimo fue de $3.668,00 y un máximo de $3.682,00.
Respecto al comportamiento que ha venido adoptando la divisa, en el plano local, el mercado se alista para conocer las expectativas actualizadas en torno a la inflación de cierre de año. El dato será clave en las próximas reuniones de la junta directiva del Banco de la República en torno a su política monetaria.
A eso se le suma que el Gobierno Nacional ya tiene listo el borrador de decreto mediante el cual se establecen los parámetros para repatriar billones de pesos de pensionados en inversiones en el exterior.
Ampliando el panorama al plano internacional, el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles a las economías que se impongan a la intención de EE. UU. de anexar a Groenlandia.
Entrando al mercado de commodities, los precios del petróleo Brent cayeron cerca de un 0,05 % hasta US$64,12, mientras que el WTI repuntó alrededor de un 0,15 % hasta caer a los US$59,43.
